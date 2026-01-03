川普記者會公布委內瑞拉總統馬杜洛「被俘畫面」！

記者高珞曦／綜合報導

美總統川普3日宣布抓獲委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子西莉亞，川普表示2人將送到美國紐約受審，台灣時間4日凌晨，川普在Truth Social發布1張照片，並稱該張照片為馬杜洛在硫磺島號（USS Iwo Jima）航空母艦的畫面。

川普公布委內瑞拉總統馬杜洛被扣押在硫磺島號上的照片。（圖／翻攝自 TruthSocial@realDonaldTrump ）

稍早委內瑞拉總統馬杜洛和妻子西莉亞被扣押在硫磺島號（USS Iwo Jima）航空母艦送往美國紐約，準備接受美國就2020年提出的毒品恐怖主義等4項罪名的審判。據《衛報》報導，川普先前明確表示會「非常強勢的介入」委國石油產業，並主張委國必須歸還過去數十年「盜取」的石油資產及土地等資源。

另《BBC》引述《CBS》報導稱，這次行動是1位潛伏在委內瑞拉的美國中央情報局（CIA）線人幫助美國追蹤馬杜洛的行蹤，之後由三角洲部隊抓獲馬杜洛夫婦。

