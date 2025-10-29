川普訪南韓與李在明會面 北韓前一天再度試射飛彈
YMCA的音樂響起，這是川普在競選時期的招牌歌，南韓除了以YMCA歡迎川普，並且由外交部長趙顯迎接。川普來到亞洲行的最後一站，隨後飛往APEC峰會的舉辦地點慶州，與李在明面對面會談。李在明則當場授予川普複製的金冠和南韓最高榮譽「木槿花大勳章」，象徵川普是朝鮮半島的「和平締造者」。
川普與李在明的會談，除了貿易、投資和朝鮮半島的和平問題，李在明更希望能直接與川普達成關稅談判協議，僅管南韓總統府內部認為，完成談判的可能性很低，尤其是川普堅持南韓要投資美國的3500億美元，應採取預付的方式，但南韓認為不符合國家利益，而雙方陷入僵局。
川普說：「就在這次的亞洲行程，我就與馬來西亞、柬埔寨和日本，簽訂了具有里程碑意義的協議，我們跟南韓的協議也很快就會敲定。」
李在明指出，「在保護主義跟民族主義抬頭的時代，合作、共存與包容性的增長，聽起來或許有些空洞，但矛盾的是亞太經濟合作會議，作為團結聯結的角色，在這樣危機的時刻反而更加耀眼。」
李在明希望藉由讚揚川普是朝鮮半島的和平使者，讓兩國的關稅談判中贏得川普讓步，而川普在訪問南韓之前，就對北韓領導人金正恩發出希望能見面的邀請。29日川普回應媒體，雙方因為行程對不上這次無法見面。
但就在川普還沒踏上南韓的土地時，北韓就在西部海域試射艦對地戰略巡航導彈，並且按照規定在飛彈飛行了約2小時10分鐘後擊毀靶標。
對於川金無法會面，川普說，他把這次的重點擺在與中國國家主席習近平的會談上，當被問到是否會與習近平談到台灣議題，川普說，不確定會不會談到這個議題。
川普表示，「我甚至不知道我們是否會談到台灣，我不確定，他可能會想問一下，但也沒有什麼好問的，台灣就是台灣。」
至於APEC峰會地點周邊，慶州則啟動史上最嚴密的維安措施，已經設置鐵絲網和路障，將附近道路層層包圍，而且每天將出動19000名警力，軍方也投入3900名兵力，共同執行警戒任務。此外，會場附近也有反川普的民眾拿著「不歡迎川普」、「不要國王」的標語抗議。
