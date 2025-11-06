川普訪日才結束！美日將展開南鳥島挖稀土計畫 抗中壟斷

國際中心／綜合報導

美國總統川普先前訪日時，美日曾簽署稀土相關協議，雙方近期與將展開新合作，預計在日本東邊的「南鳥島」開採稀土。日本首相高市早苗6日表示，日本與美國將共同研究，在太平洋南鳥島周邊海域開發稀土礦的合作，作為發展日本國內稀土產業，以及強化海洋與經濟安全的努力之一。

日本與美國將共同研究，在太平洋南鳥島周邊海域開發稀土礦的合作（圖／翻攝自Wiki）

路透社報導，高市6日在國會答詢時表示，上周與川普會談時，「共同開發稀土」是主要議題之一。美日兩國在川普訪日期間，簽署了一項確保稀土供應的框架協議，目的在對抗中國稀土主導地位。稀土被大量應用於汽車、戰鬥機等產品中。

高市表示，距離東京約1900公里、日北最東領土「南鳥島」，該島周邊海底泥中蘊藏著大量可能含稀土的礦物。日本計畫明年一月測試從6000公尺深處開採稀土泥的可行性。高市說：「我們將考慮具體方式，推動日本與美國在南鳥島周邊稀土開發的合作。」

報導指，日本政府正推動一項國家級計畫，透過發展國內稀土產業，來強化海洋與經濟安全。

根據參與有政府支持的專案的高層人士指出，調查已確認南鳥島附近日本專屬經濟海域內，5000至6000公尺深處，有豐富的稀土泥。若初步測試成功，該專案計畫自2027年1月起，嘗試運作一套每天可回收350公噸海底泥的系統。

根據歐亞集團（Eurasia Group）資料，目前中國在全球稀土開採領域占據主導地位，而美國與緬甸則分別掌控約12%與8%的量。

高市早苗、川普共同簽署了象徵「日美黃金時代」的合作文件。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）

有關安全防務的改革也正如火如荼進行中。共同社6日報導，根據知情人士透露，日本政府正在考慮擴大防衛省之外，中央政府部門的「防衛相關經費」預算應用項目。報導指，政府打算整合航空航太項目、基礎設施防護等，讓這些領域可獲得更充裕的預算。

報導稱，擴大相關經費，也可同時提高國防費用金額的GDP占比，以迎合川普希望各國能提高國防開支的要求。高市先前已表示，要將2027年防衛相關預算調高至GDP2%的時程，提早到205年實現；然而，川普政府的目標是達到GDP的3.5%。

