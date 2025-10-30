川普訪韓回飯店先點起司漢堡「要求多放番茄醬」 韓式晚宴菜色曝光

川普29日結束韓美元首會談後，回到慶州希爾頓飯店，第一時間就點了一份「起司漢堡」，還要求多加一點蕃茄醬。（翻攝自@RapidResponse47 X）

美國總統川普29日結束韓美首腦會談後返回慶州希爾頓酒店休息，據韓媒《中央日報》報導，他一抵達飯店便立刻透過客房服務點了一份「芝士漢堡」，還特別叮囑「要加美式起司、多放番茄醬」。消息曝光後，引發外界對這位美國總統「飲食習慣」的再次關注。

川普回飯店先點「起司漢堡」 特別要求「多加番茄醬」

根據韓國《中央日報》報導，飯店方面透露，川普29日下午約4時30分抵達希爾頓酒店8樓貴賓客房後，第一時間透過客房服務訂了一份起司漢堡搭配薯條與番茄醬，並未點飲料。飯店人員表示：「川普總統特別要求使用美式起司，並要多放番茄醬。他把整份餐點吃得乾乾淨淨，對餐食相當滿意。」

晚宴菜單奢華 川普稱「美味極了」

稍作休息2小時後，川普前往希爾頓酒店大宴會廳，出席由南韓總統李在明主辦的特別晚宴。據現場人士轉述，川普在席間主動向員工致意，並表示「食物非常美味，感謝款待」，還要求與飯店員工合影留念。這場晚宴菜單可說極盡奢華，包含慶州千年韓牛西冷牛排、慶州南山松茸、龜龍浦比目魚、搭配松露的寧越烏骨雞餃子，以及智異山產魚子醬的西式套餐，展現韓式與西式結合的高端款待。

安保層級嚴密 入住防彈客房、走員工通道進出

川普在韓國停留1晚，期間入住的8樓客房為飯店專為接待VIP賓客設置，窗戶全數加裝防彈玻璃。據飯店員工透露，川普進出皆使用地下員工專用電梯，全程由美國特勤局人員貼身護衛，從飯店入口到電梯的動線更以幕布遮掩，除參與晚宴的少數人員外，其他員工僅能遠遠看到他的背影。

離開後美方仍留守飯店 安檢未即時解除

川普30日啟程前往釜山後，美方安保人員與南韓警方仍留在飯店現場進行收尾。雖然飯店正門出入口的管制已解除，但進入大廳仍需通過美方設置的安檢設備。飯店負責人透露：「美方僅表示『川普總統離開韓國後，我們也會撤離』，但並未明確說明時間。」

