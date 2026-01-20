川普設和平理事會 烏克蘭、土耳其及以色列稱受邀加入

（中央社基輔/安卡拉/耶路撒冷20日綜合外電報導）美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」成員與章程陸續出爐。烏克蘭總統澤倫斯基、土耳其及以色列官員今天皆表示收到邀請。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他已受邀加入和平理事會（Board of Peace），但他無法想像在那裡與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）共事。

澤倫斯基告訴記者：「我們確實收到邀請。我國外交官正在著手處理。…我還是很難想像我們怎麼能夠跟俄羅斯一起待在任何形式的理事會裡。」

路透社報導，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）今天表示，總統艾爾段（Tayyip Erdogan）收到邀請後，很快就會決定是否加入和平理事會。

費丹接受國營媒體訪問時說：「我們已收到邀請。我國總統受邀代表土耳其成為創始成員，可能非常快就會就此事作出決定。」

另外，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天也說，以色列受邀加入和平理事會。

之前表示已收到邀請的國家與領袖包括（但不限於）俄羅斯、加拿大、埃及、阿根廷、約旦、巴西、巴拉圭、印度、巴基斯坦、匈牙利、羅馬尼亞、德國、法國、義大利、羅馬尼亞、烏茲別克、白俄羅斯、希臘、摩洛哥、斯洛維尼亞、波蘭。

和平理事會最初願景是監督戰後加薩（Gaza）地區的治理與重建工作，但相關章程似乎並未將組織的作用侷限於巴勒斯坦被占領土。

川普（Donald Trump）昨天揚言要對法國葡萄酒與香檳課徵高達200%關稅，理由是法國似無意接受川普的邀請入會。（編譯：楊昭彥）1150120