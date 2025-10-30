川普評價習川會：滿分十分「有12分」 涉關稅、稀土成果一次看
美國總統川普今（30）日上午在南韓與大陸國家主席習近平會晤，會談持續約1小時40分鐘。川普高度評價這場歷史性的會晤，提到雙方已就「幾乎所有問題」達成協議。川普已搭乘專機返國，習近平則將繼續留在當地參加亞太經合會（APEC）領袖峰會。
綜合《CNN》、《路透社》等外媒，川普在專機空軍一號告訴記者，他與習近平在許多方面達成共識，並稱讚習是一名「偉大的領導人」。他還說，「總的來說，如果以0到10分來衡量，10分最高，我會給這次的會晤打12分」。
川普透露美中在這場會談中達成以下成果。首先，在貿易問題上，川普表示，「美國因芬太尼制定的對中關稅降至10%」。
他說，「如同你們所知，由於芬太尼流入美國，我對中國加徵了20%的關稅，這算是很高的關稅。我已把關稅下調10%，也就是說，現在降至10%，而不是20%，並立即生效」。
大陸方面也做出讓步。川普提到，中方將「立即」開始購買「大量」美國大豆和其他農產品。備受關注的稀土問題上，川普說，圍繞中國大陸稀土供應的問題「已解決」，雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議。
川普還提到自己將於明年4月訪問大陸，習近平將在之後擇期訪美。根據川普的說法，雙方就俄烏戰爭進行了「非常深入」的討論，2國領導人同意共同努力，「看看能否結束這場戰爭」。
至於2名領導人是否有提到台灣問題，川普說，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。
另外，有關輝達晶片銷售問題，川普透露雙方討論了半導體，並表示中方「將與輝達及其他公司討論獲取晶片事宜」，但他補充，「我們不談論Blackwell（輝達最先進的人工智慧晶片）」。
根據大陸外交部釋出的新聞稿，中美元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。並同意保持經常性交往。陸外交部稱，「川普期待明年早些時候訪華，邀請習近平主席訪問美國」。
