川普認了民調下滑 但越來越多「聰明人」挺他

美國總統川普坦承，自己最近民調數字下跌，但他強調，他的支持率在「聰明人」之間是上升的。

根據路透社最新民調顯示，美國總統川普的支持率來到38%，是他第二任期以來的最低紀錄。川普19日也坦承，他知道自己的民調正在下滑。不過川普強調，有越來越多的「聰明人」支持他。

川普表示，儘管他最新一次的民調下滑，但是他的支持率，在「聰明人」當中，卻是大幅提升。

川普同時表示，要發展國家的關鍵產業，需要一定數量、技術熟練的外國勞動者，但保守派人士不認同他的想法，才會影響他的支持率。他也提到，自己經常接收來自夥伴、他愛的人、愛他的人等族群的批評，包括右派、中間偏右，甚至也有極右派的人。