川普認了！美憲法不許總統尋求第3任 直嘆：可惜

川普29日在空軍一號上與媒體閒談。（AFP）

美國總統川普到底會不會再競選總統？一直是外界好奇的話題。而昨天（29日）他在「空軍一號」上，又被記者問到這個問題，川普親口證實，他不會再尋求第三個任期。

美國總統川普自信道：「這是一件非常有趣的事情，我有著多年來所有總統中最高的支持率，所有總統（都比不上）。」

川普繼續說：「而且我要說，如果你讀（憲法）的話，很明顯我不能參選（第三任），這太可惜了，我的意思是、這太可惜了。但我們有很多很棒的人選。」





