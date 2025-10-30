川普認了！美憲法不許總統尋求第3任 直嘆：可惜
美國總統川普到底會不會再競選總統？一直是外界好奇的話題。而昨天（29日）他在「空軍一號」上，又被記者問到這個問題，川普親口證實，他不會再尋求第三個任期。
美國總統川普自信道：「這是一件非常有趣的事情，我有著多年來所有總統中最高的支持率，所有總統（都比不上）。」
川普繼續說：「而且我要說，如果你讀（憲法）的話，很明顯我不能參選（第三任），這太可惜了，我的意思是、這太可惜了。但我們有很多很棒的人選。」
更多《鏡新聞》報導
川普受「憲」不能再選2028 否認培養副手范斯當接班人
迎中國代表團？ 2台「紅旗」黑頭車駛入釜山機場管制區
法院再裁違憲！川普堵「赴美生子拿護照」受挫 白宮反擊將上訴
其他人也在看
川習會將在釜山登場 反中民眾現場示威
（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）美國總統川普及中國國家主席習近平今天將在韓國釜山進行會談，傳聞可能是會面場所的金海國際機場鄰近道路一早就出現反中民眾示威。中央社 ・ 45 分鐘前
輝達成首家市值破5兆美元企業 黃仁勳身價高達5.5兆元台幣
受惠於AI熱潮，晶片大廠輝達（NVIDIA）成為史上第一家市值突破5兆美元的企業，輝達股價29號上漲2.99%，市值來到5.04兆美元，相當於台幣154兆，超越荷蘭、西班牙、阿拉伯聯合大公國、義大利及台視新聞網 ・ 1 小時前
黃仁勳兒形容幫老爸工作「有時辛苦」 籲務必學AI
（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）黃仁勳是AI界能見度最高的人物之一，曾在台北開酒吧的兒子黃勝斌近年開始幫老爸工作，今天受訪時談到成長過程，指亞洲孩子都有壓力，投入輝達後，有時覺得辛苦有時輕鬆。他並建議年輕人，務必學會運用AI。中央社 ・ 1 小時前
距離見到習近平只剩幾小時 川普大清早發文
[NOWnews今日新聞]美國總統川普、中國國家主席習近平的「川習會」，預計韓國時間今（30日）11點（台灣時間上午10點）就要登場，川普特意起了個大早，在自家社群平台上大喊：「超期待的！」川普於台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 28 分鐘前
美新版國防戰略亞洲防線排除台灣？ 赫格塞斯駁斥相關報導
美國政府將公布新版國防戰略草稿，其中一個倍受關注的焦點是「美國在亞洲防線」。美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth）29日說，日前報導指稱美國的亞洲防線可能排除台灣、南韓，說法「不準確」。《韓聯社》報導，赫格塞斯29日飛往馬來西亞途中受訪，被問到近日有報導指出，五角大廈在新版國防自由時報 ・ 2 小時前
快訊／川習會提前舉行 時間曝光
快訊／川習會提前舉行 時間曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
聯準會再降息一碼 鮑爾淡化12月降息可能性
美國聯準會29日宣布降息一碼，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，聯準會內部的政策分歧，以及缺少聯邦政府數據，可能導致今年再次降息的可能性不大。鮑爾承認，官員們看到了就業市場面臨的威脅，但也指出，在缺乏對經濟更全面理解的情況下，進一步調整利率存在風險。 聯準會29日一如預期降息0.25個百分點，以緩解就業市場進一步疲軟。但聯準會的新政策聲明多次提及聯邦政府停擺期間缺少官方數據。鮑爾告訴記者，如果政府停擺導致無法獲得進一步的就業和通膨報告，決策者可能會更加謹慎。 鮑爾在為期兩天的決策會議後表示：「我們將收集我們能找到的每一項數據，對其進行評估並認真思考。這就是我們的工作。」鮑爾也列舉了聯準會可以使用的私人數據，以及聯準會內部對企業高層的調查，以及在全國各地進行較非正式的訪談。 鮑爾說：「如果你問我這是否會影響…12月的會議，我不是說一定會影響，但你可以想像。你知道，如果你在霧中開車，你會怎麼做？你會減速。」 鮑爾的這番話表明，隨著川普政府與國會民主黨人之間的預算爭端將進入第二個月，聯準會面臨的困境日益加劇。政府無法進行調查並發表對決策至關重要的報告，在這種情況下，這可能會延中央廣播電台 ・ 1 小時前
徐若熙正式申請旅外！美日職球團早鎖定 「龍之子搶人大戰」一觸即發
味全龍王牌投手「龍之子」徐若熙今（29）日正式申請旅外，但在這之前早已是國際球探密切關注的焦點。今年整個球季期間，美、日職棒多個球團輪番派員到場觀察，幾乎每次登板都吸引球探現身，堪稱中職最受矚目的投手。鏡報 ・ 17 小時前
獨家／孫情目睹高凌風一夜豪賭！狂輸800萬不眨眼 惹警察找上門徹查
81歲「痛苦歌王」孫情出道滿60周年，將於11月8、9日在台中舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，連唱三場創高齡紀錄。回顧演藝全盛時期，他不僅是秀場吸金王，更與許多天王級藝人交情深厚，接受三立新聞網專訪，也聊起當年和一代天王高凌風的有趣故事，曾目睹他一夜豪賭，輸掉八百萬，仍氣定神閒。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
美國經濟與就業市場難料 聯準會再降息成懸念
（中央社記者廖漢原紐約29日專電）美國聯邦準備理事會再次降息，今年已降2碼，但未來動向難料。關稅戰下美國經濟數據呈多元走向，股市一片榮景，但通膨隱現，人工智慧導致白領就業危機，企業大規模裁員，12月是否仍維持降息各方意見不一。中央社 ・ 42 分鐘前
他拿1850年地圖探險 驚見2千年歷史遺跡！網讚嘆求開YT頻道
「我喜歡看古老的地圖」克里斯（Chris）說，歷史愛好者克里斯．格萊德希爾（Chris Gledhill）時常在社群平台TikTok分享歷史科學，日前他拿著1850年的古老地圖前往英國牛津郡探險，其中被標註著「泉水」的景象驚豔，推測約有2千年歷史，甚至更久遠。鏡報 ・ 1 小時前
美媒：強權競爭暫休兵 川普再塑美中關係
（中央社記者廖漢原紐約29日專電）美國總統川普30日與中國國家主席習近平在韓國釜山會面，「華爾街日報」指出，川普以自己的手段重塑不同於首任期拆解美中關係的中國政策，川習會鎖定未來一年透過元首外交穩定關係，但貿易休兵無法解決台灣、南海與人工智慧等壓力及競爭。中央社 ・ 1 小時前
川普承認無法競選第三任期 眾議院議長：修改憲法可能需十年
根據外媒的報導，川普在機上受訪時說，「我的民調支持率達到了歷史最高水平，但是你知道，根據我看到的消息，我想我可能不能參選了，如果你仔細閱讀相關規定，就會明白我的意思。我不能參選，這很遺憾，但我們有很多優秀的人才。」美國憲法第二十二修正案明確規定，任何人不...CTWANT ・ 1 小時前
這3大星座男「嘴笨話少」卻特別惹人愛！靦腆反差讓人心跳加速
生活中總有一種男生特別討人喜歡——他們不會刻意說好聽話，也不太擅長營造浪漫氛圍，但那份靦腆、穩重與真誠，反而成了吸引人的特質。以下這3個星座男，就是典型的「話不多但讓人安心」代表。姊妹淘 ・ 1 小時前
NASA靜音超音速客機X-59完成首次試飛
由美國國家航空航天局（NASA）與洛克希德‧馬丁公司聯合研發的「靜音超音速」實驗飛機X-59本周二在加州南部沙漠上空完成首次試飛。這架旨在以極低噪音突破音障的試驗機被視為未來實現更快商業飛行的重要一步德國之聲 ・ 8 小時前
川習會上午登場 反中民眾釜山現場示威
美國總統川普（Donald Trump）及中國國家主席習近平今天（30日）上午將在南韓釜山進行會談，傳聞可能是會面場所的金海國際機場鄰近道路一早就出現反中民眾示威，大喊「習近平out」等語。這次峰會是2019年後美中兩國領導人首次會面。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 32 分鐘前
皮衣男神秘嘉賓？張忠謀夫婦確定出席 傳黃仁勳也受邀台積電運動會
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳素來酷愛穿太太Lori添購的皮衣而被網友封為「皮衣男」，最新市場傳出，台積電（2330）...聯合新聞網 ・ 2 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 14 小時前