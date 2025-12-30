川普認首度攻擊委內瑞拉港口 傳CIA無人機空襲造成「大爆炸」

2025年12月29日，美國總統川普在佛州海湖莊園接待以色列總理納坦雅胡，並在會後舉行記者會。美聯社



美國總統川普對委內瑞拉的施壓升級！知情人士週一（12/29）向美國有線電視新聞網（CNN）透露，中情局本月稍早對委內瑞拉海岸的一處港口設施發動無人機空襲，雖未造成傷亡，但這是目前已知美國打擊委國境內目標的首場軍事行動。

川普（Donald Trump）上週五（12/26）接受紐約WABC電台專訪時透露，美國在兩個夜晚前摧毀了委內瑞拉境內一處大型設施，並在週一再度表示，美國已經「打擊」一處將毒品裝載至船隻的區域且發生「大爆炸」，但不願透露是哪個部門所為。

知情人士透露，這場行動針對委內瑞拉海岸的一處偏遠碼頭進行打擊，當時無人在現場，因此沒有造成傷亡；美軍特種部隊為此次行動提供情報，凸顯在地區的持續介入。美國政府認為，委國犯罪集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）在當地存放毒品，並透過船隻進行運送。

其中一名知情人士稱，此次空襲成功摧毀了港口設施及船隻，但強調其作用更多是象徵性的，因為這僅是毒梟離開委內瑞拉施使用的眾多港口之一。此次行動似乎未引起任何關注，即便在委內瑞拉境內也鮮少有人即時知曉。

中央情報局（CIA）對此不予評論。CNN已向白宮及美國特種作戰司令部（Special Operations Command）尋求回應。

美國持續透過軍事行動施壓，要求委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台。美軍已對加勒比海及東太平洋海域約30艘船隻發動攻擊，造成至少107人喪生；川普同時下令封鎖往返委內瑞拉的受制裁油輪，更多次威脅將對委國境內發動空襲。

據CNN此前報導，川普今年稍早已擴大中情局在拉丁美洲執行任務的權限，但即便如此，美軍僅有權在海上對疑似販毒者發動攻擊，無權在陸地展開行動。

針對在加勒比海地區大幅增兵，川普政府提出各種理由，強調反毒行動的必要性，但白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）接受美國《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌採訪時坦言，打擊行動的目的是迫使馬杜洛「認輸投降」。然而，馬杜洛至今並未展現任何放棄權力的跡象。

