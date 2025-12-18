川普說不久將宣布Fed主席人選 此外他還說了些什麼？

川普總統周三在白宮發表全國談話表示，他不久將宣布下任聯準會（Fed）主席人選。

川普說，新任主席會是「相信低利率的人」，他還說，明年初將宣布「美國史上數一數二大刀闊斧的住房改革計畫」。

川普宣布，他計畫向145萬名現役軍人發放1776美元的獎金。川普說：「為了紀念我國在1776年建國，軍人將在耶誕節前領到一筆特別獎金，我們稱之為『戰士紅利』。」

川普周三演說，旨在歌頌他今年的政績，也平撫美國大眾對生活成本日益增加的疑慮。白宮將這場演說定位為展現總統重返白宮首年成就、並預告2026年新政策的機會。

川普說：「11個月前，我接手了一個爛攤子，現在我正在收拾殘局。我上任時，通膨正處於48年來、甚至有人說是美國史上最慘的情況，導致物價飆升到前所未見的水準，讓數千萬美國人的生活不堪重負。」

川普將自己的經濟政績評為「A+++++」，同時堅持他的政府需要更多時間來收拾拜登留下的爛攤子。

