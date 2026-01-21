川普說不會對格陵蘭動用武力！美股開盤齊漲

▲美國總統川普（Donald Trump）在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表特別演說時，說自己不會在格陵蘭問題上動用武力，讓市場擔憂稍緩，美股21日開盤後主要指數齊漲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表特別演說時，重申美國必須掌控格陵蘭，但川普鬆口說自己不會在格陵蘭問題上動用武力，被認為態度多少有所緩和。川普在達沃斯發表演說的同時，美股21日開盤後主要指數齊漲，從昨日的大跌中回穩，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲337.13點，或0.70％；標普500指數上漲50.60點，或0.74％；那斯達克指數上漲160.335點，或0.70％；費城半導體指數上漲182.98點，或2.35％。

根據《CNBC》報導，在川普承諾自己不會動用武力後，美股應聲上漲，緩解了此前令市場動盪不安以及導致美元資產撤離的地緣政治擔憂。不過，雖然川普排除了採取軍事行動的可能性，但他重申正在尋求立即展開談判，討論美國收購格陵蘭島的問題，投資人對於美國和歐洲之間未來進一步潛在爆發的關稅貿易戰，仍然高度關注，股市漲幅有所受限。

昨日隨著美股大跌，美國10年期公債殖利率飆升，而在今日美股回穩後，美國10年期公債殖利率也隨之下跌。不過，摩根大通全球研究負責人張愉珍（Joyce Chang）表示，「拋售美國」、也就是認為投資人應該減少對美元資產配置的論調，已經在市場上悄然地再次出現，儘管美元在外匯交易領域仍佔據主導地位。

歐盟委員會主席馮德萊恩稱川普對歐洲8國祭出的關稅威脅「是一個錯誤，將使歐洲和美國陷入危險的惡性循環」。但馮德萊恩強調，歐盟與格陵蘭和丹麥「完全團結一致」，將會毫不動搖且適度地做出回應。

目前還不知道歐洲方面將會如何應對，有消息說今年夏天敲定的美歐貿易協定可能會面臨喊停，歐盟啟動對美國企業進入歐洲市場的限制也是可能選項之一，美歐經貿的前景依舊處於相當的不確定性中。

