川普說伊朗盼達成協議 台指期驚驚大漲567點 躍過三萬六千大關了！

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台股。路透社



美伊局勢持續緊張，美封鎖荷姆茲海峽，但川普稱伊朗來電盼能達成協議，市場預期中東戰事有望解決。美股，費城半導體指數上漲1.68％。台積電ADR下跌0.28％；台指期夜盤大漲567點、漲幅1.6％，以36,027點作收，搶先攻克三萬六千點新天花板。

美股13日早盤受美軍封鎖荷姆茲海峽引發原油供給衝擊，油價一度飆升至100美元，引爆通膨焦慮再起。隨後川普釋出伊朗談判意願，市場解讀為談判窗口仍存，油價高位回吐並促使美債殖利率回落，避險情緒遂轉化為對成長題材的追逐。科技與成長板塊買盤回補顯著，帶動三大指數由跌轉升並收於高檔，標普、納指及費半分別錄得1.02%、1.23%及1.68%的漲幅。

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景順全球研究主管 Benjamin Jones表示，認同武裝衝突已有降溫，但降溫幅度以及貿易流向何時恢復仍不明朗，從經濟角度來看，整體情勢大致仍維持現狀。接下來更值得關注的關鍵數據在於「東西向」的運輸動向：航運業者是否願意自行進入波斯灣水域，並承擔一旦停火破裂、或伊朗再度發動攻擊而受困的風險？從經濟與金融市場的角度來看，這將是後續最關鍵的觀察重點。

Benjamin Jones 預期，本周初風險性資產可能再度承壓，油價也可能上行；不過，到 4 月底以前，整體情況逐步改善的機率仍較高。過去一周的市場表現顯示，過度防禦性的部位配置未必有助於投資組合表現，風險性資產在利多消息下仍具備反彈潛力。因此，較為審慎的應對方式，是在保持警惕的同時持續布局，而非過度押注單一方向。展望今年後續走勢，仍偏好非美市場勝於美國市場，並預期美元走弱，但過程將難免將伴隨震盪。

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