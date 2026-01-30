川普說想和伊朗談但戰艦已出發 稱「如果不必動武就太好了」

在約翰·F·甘迺迪表演藝術紀念中心，美國第一夫人梅蘭妮亞1月29日在主演的同名紀錄片首映會上講話時，美國總統川普聆聽並鼓掌。（美聯社）



美國總統川普29日說，他計畫跟伊朗對話，同時也已向波斯灣派遣「非常大、非常強的軍艦」，但又說，「如果不必用到它們，就太好了」。川普說，美國已告知伊朗，如果不想要美國動武，就得無核化、並停止殺害示威者。美國防部長赫格塞斯29日稍早則說，軍方將準備好執行總統的任何決定。

美國總統川普28日在社群媒體真相社交（Truth Social）上寫道，「希望伊朗能夠趕快『坐上談判桌』，談成一項公平、公正，對所有人都有利的的協議，不要核武器。時間正在流逝，事情真的非常緊迫！」並威脅，「下一次的攻擊將會更加猛烈！不要再讓那種情況發生。」

廣告 廣告

川普：若不必對伊朗動武就太好了

隔天，美國第一夫人梅蘭妮亞推出同名紀錄片，29日舉行首映會，美國總統川普也現身紅毯，被問及伊朗問題時稱，他打算跟伊朗對話，但並未進一步說明對話性質或時間點，也沒說明將由華府的哪位官員來主導相關談判。然而，川普話鋒一轉又說，「我們現在有很多非常大、非常強的軍艦正航向伊朗，如果能不必（didn't have to）用到它們，就太好了。」此時，美國政加強在波斯灣的軍事部署。

英國廣播公司（BBC）報導，川普說，他已告知伊朗，若想避免軍事行動，就必須做到2件事，「第1，無核化；第2，停止殺害示威者。」並補充，「他們正殺害成千上萬的民眾。」伊朗自12月底爆發示威後，當局便對抗議者進行鎮壓。期間，川普曾多次威脅，若伊朗持續殺害事追者，不排除軍事介入，美伊緊張局時急遽升高。

美防長：將準備好執行川普所期待的一切

川普也表示，若伊朗在以色列和美國於6月空襲伊朗關鍵核設施之後，還打算重啟核計畫，那美國將會採取行動。美國官員表示，川普正在檢視各種選項，但尚未決定是否對伊朗發動攻擊。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在29日稍早的內閣會議上，被川普要求就伊朗局事發表看法時稱，「他們不應該追求核能力。我們將做好準備，執行總統對『戰爭部』（即國防部）所期待的一切。」

伊朗外長：已把手指扣在扳機上

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）28日表示，伊朗武裝部隊已經把「手指扣在扳機上」，準備對任何侵略行為「立即且強力回應」。

至於川普打算和伊朗談判，阿拉奇28日回應，「伊朗向來歡迎在平等基礎上、不受脅迫、威脅或恐嚇，達成互利、公平公正的核協議，確保伊朗享有和平核技術的權利，並保證部擁有核武器。」他補充，「這類武器不在我們的安全考量之中，我們也從未試圖取得它們。」

伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）28日則表示，雖然雙方間「有訊息往來」，但目前並未與美國進行任何談判。

更多上報報導

巴拿馬法院裁定港口合約違憲 長江實業230億美元出售碼頭案恐生變

川普批英國與中國打交道「很危險」 警告加拿大：別把北京當答案

川普宣布緊急狀態 威脅對供油給古巴國家課關稅