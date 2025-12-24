川普說服白俄羅斯總統釋放政治囚犯的秘密武器：禮來的瘦瘦針

禮來藥廠開發的減重藥Zepbound。路透社



《華爾街日報》報導，美國總統川普能夠說服俄國斯總統普丁的親密盟友、白俄羅斯總統盧卡申科釋放200多名政治犯，一個秘密武器就是瘦瘦針。

這個報導訪問了川普派出的特使科爾（John Coale），他表示，當時在杯觥交錯、伏特加催化下的宴席中，盧卡申科突然轉過頭問他說：「你是不是瘦了？」

科爾當場笑著承認，他正在使用禮來藥廠（Eli Lilly）的瘦瘦針減肥藥Zepbound，甚至還當場遞給盧卡申科一份產品手冊。

這是川普式外交的一個很典型的例子。川普非常強調個人交誼在外交中的重要性。他與美國最主要的經貿外交對手、中國國家主席習近平，也是以「元首外交」的方式開展美中的貿易停戰談判。

透過盧卡申科，川普希望能為與俄國的交往樹立一個榜樣，向普丁展示，如果願意結束烏克蘭戰爭，普丁也能獲得與白俄同樣的獎勵。一名美國官員向《華爾街日報》說：「讓普丁最信任的人（盧卡申科）對這項交易給予正面評價，對於未來推動俄美關係正常化至關重要。」

科爾與盧卡申科談判時說，現在的外交情勢就像美國高中的餐廳，白俄羅斯正坐在與委內瑞拉、伊朗為伍的「魯蛇桌」，但只要美國點頭，他就能搬到「酷哥桌」。

盧卡申科顯然對酷哥桌很有興趣。他與川普這任打交道以來，已釋放超過 250 名囚犯，其中包括諾貝爾獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）和反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kalesnikava）。這是自共產主義崩潰以來，最大規模的政治犯釋放行動之一。

川普則對白俄年久失修的民航機隊，給予波音公司的軟體與零件支援。更重要的是，華府取消了對白俄鉀肥的制裁。白俄是全球第三大鉀肥生產國家，鉀肥是幫白俄賺取外匯的重要來源。

當然，減肥針也沒少。美國官員正考慮幫現年71歲、相當肥胖的盧卡申科，供應量身訂製的Zepbound減肥藥。

