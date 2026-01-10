川普說格陵蘭外面都是中俄船隻！當地人打臉

▲美國總統川普（Donald Trump）當地時間9日在白宮表示，美國一定會採取行動拿下格陵蘭島，「不管他們願不願意」，因為如果不這麼做，俄羅斯或中國就會佔領該島。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）當地時間9日在白宮表示，美國一定會採取行動拿下格陵蘭島，「不管他們願不願意」，因為如果不這麼做，俄羅斯或中國就會佔領該島，川普還要記者去格陵蘭看看，「到處都是俄羅斯和中國的船艦」。不過，格陵蘭島的全國工會聯合會主席貝特爾森（Jess Berthelsen）表示，「我們沒有看到（中俄船隻），我們無法認同，也無法理解」。

根據《衛報》報導，貝特爾森所領導的工會代表了當地數千名工人，涵蓋政府員工、電工、機械師和漁民等各行各業。貝特爾森直言，「在格陵蘭，我們很難理解川普提出的要求」，貝特爾森說川普指控格陵蘭周圍水域到處都是中俄船隻，「我們完全沒有看到，我們無法認同這種說法」。

貝特爾森強調，丹麥海軍也在格陵蘭周遭水域巡邏，「我們的大型拖網漁船也隨處可見」，如果真的中俄船隻到處都是，「我們早就會知道了，但根本沒有這回事。所以他到底在說什麼？」

貝特爾森表示，格陵蘭擁有自治權，工會致力於與格陵蘭政府和企業達成協議，改善民眾的日常生活，並最終實現國家獨立，「事情就是這樣，很難理解我們目前所處的這種氛圍」。

貝特爾森強調自己一直視美國為盟友，但是「我們不出售，也不會被吞併，我們將決定自己的未來」。貝特爾森認為川普政府不斷放話，威脅格陵蘭的自治權，已經破壞了格陵蘭與美國之間的合作關係。「如果我們不斷收到這樣的威脅，合作就無從談起。沒有人會這樣對待自己的朋友或合作夥伴」。

