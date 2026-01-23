川普說4月訪中 中國外交部：沒有可提供訊息

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平去年10月30日在南韓釜山舉行會談。美聯社資料照片



美國總統川普週四（1/22）表示，他將於今年4月出訪中國，中國國家主席習近平則會在年底回訪。中國外交部今日（1/23）則不願對此正面回應。

中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問到，是否能證實川普4月的訪中安排？

郭嘉昆對此回應表示：「中美關係穩定發展符合兩國人民共同利益，也符合國際社會共同期待。元首外交對中美關係發揮著不可替代的引領作用。關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的資訊。」

外媒記者另外提問，英國首相施凱爾是否也會在下週訪問中國？郭嘉昆則說，中國和英國加強交往合作「符合兩國和世界利益」，而相關訪問行程，「會適時發布消息」。

川普週四在從瑞士返回美國的空軍一號上表示，他4月訪問中國後，習近平也會在年底回訪美國。川普同時強調，他和習近平的關係「很棒」。

