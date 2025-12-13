川普調停後泰柬再交火 柬總理：促美查證誰先開火

柬埔寨國防部13日公布的影像顯示，位於柬埔寨菩薩省的橋樑，被泰軍炸毀，痛批泰方的攻擊無異於恐怖主義行徑。

泰國軍方13日也證實，清晨6時出動2架F-16戰機，鎖定這座橋梁作為攻擊目標，原因是泰國的情報顯示，柬埔寨最近持續在邊境集結兵力與重型武器，並利用該橋作為後勤補給要道，因此決定摧毀橋梁切斷運輸路線。

13日的軍事行動前不久，美國總統川普才宣布，在他的調停下，泰柬雙方已經同意停火。

美國總統川普表示，「我認為，我們在協調泰國跟柬埔寨方面做得非常好，我們讓他們停手了。我一直在說，我停止了8場戰爭。」

廣告 廣告

柬埔寨總理洪馬內13日在臉書發聲明，證實已分別跟川普、和馬來西亞總理安華通話，柬埔寨仍依循去（2024）年10月，在馬來西亞首都吉隆坡簽署的協議，持續尋求以和平方式解決爭端。

但洪馬內也表示，已建議美國跟大馬運用情蒐能力，確認在最新一波交火中，究竟是哪一方先開火。而泰國總理阿努廷13日也在臉書發文表示，在泰國確認沒有更多危害前，將持續展開軍事行動。

自本星期以來，泰國與柬埔寨已在雙方具爭議、長達817公里的邊境多處交火，是今（2025）年7月5天的衝突後，最為激烈的一波，已造成至少20人死亡，260多人傷，數十萬人逃離家園，雙方民眾苦不堪言。

泰國民眾表示，「我希望衝突趕快停止，柬埔寨應該停止軍事行動，簽署新的協議，保證不再對泰國有更多侵略跟攻擊。」

柬埔寨民眾則說，「在這個避難中心很難生活，因為我有一個這麼小的孩子，她睡不好，因為她覺得身處在一個陌生的地方。」

泰國跟柬埔寨的邊境衝突，主要是長期存在主權爭議，圍繞著神廟的歸屬問題，可追溯到19世紀末，法國殖民時期模糊的邊界劃分。

此外，加上歷史積怨、與民族主義遭政治人物的刻意炒作，以及誤觸地雷事件，稀土與礦產資源的爭奪等等，儘管透過協調達成停火，但互信基礎薄弱，導致衝突往往一觸即發。

更多公視新聞網報導

泰柬會談後同意無條件停火 川普稱是因為他介入調停

泰柬已釀35死20萬人撤離 雙方赴大馬談停火談判

馬來西亞首相親自見證 泰、柬兩國同意午夜起無條件停火

