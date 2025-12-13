川普調停破局！泰軍出動F-16轟柬 泰國總理：繼續軍事行動

泰國總理阿努廷表示，將繼續軍事行動。(路透社)

美國總統川普與泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪馬內通話後，聲稱「泰柬雙方已同意停火」，不過，泰國皇家空軍今（13日）早卻出動兩架F-16戰機，轟炸柬埔寨橋梁。阿努廷表示，泰國將持續軍事行動，直到領土與人民不再受到威脅。

美國總統川普與泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪馬內通話後，隨即在社群媒體發文，將造成泰軍傷亡的地雷爆炸事件定調為「意外」，並聲稱泰、柬雙方已達成停火協議。而阿努廷先前也稱與川普的通話「進行得很順利」，但對於停火協議態度模糊，未正面回應。

廣告 廣告

川普雖稱已達成停火協議，但泰國皇家空軍今（13日）清晨卻持續展開轟炸行動，轟炸柬埔寨橋梁。據泰國媒體報導引述達叻府海軍特遣部隊指出，泰軍已持續數日監視柬埔寨在該區域的軍事行動，並觀察到兵力持續集結，而柴春尼亞橋被作為後勤補給通道，因此泰軍將該橋列為目標。

阿努廷則在臉書發文，表示泰方將繼續採取軍事行動，「這絕對不是一場發生在路邊的事故，泰國將持續採取軍事行動，直至確定國土與人民不再遭受任何危害與威脅，我們今早的行動已經說明了一切」。





更多《鏡新聞》報導

捲淫魔富豪私房照 川普喊泰柬停火沒人理2／川普：泰國、柬埔寨同意停火 泰總理未明確回應

泰柬邊境衝突進入第5日 泰國宣布解散國會提前大選

【美洲速報】盧比歐：美國關切泰柬交戰 敦促立即停止敵對行動