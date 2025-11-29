川普調動2000國民兵進駐華府 有人拿槍 有人卻拿掃把

川普總統為打擊犯罪而部署國民兵到特定城市，26日卻發生派駐華盛頓特區的兩名西維吉尼亞州國民兵成員遭伏擊的攻擊事件；然而，並非所有國民兵都負責地區維安工作，許多人被派去公園負責清潔作業、修剪植栽、處理廢棄物等民生瑣事。

美聯社報導，今年8月11日，川普宣布華盛頓特區進入公共安全緊急狀態，聲稱部署國民兵的目的是為了降低犯罪並清理遊民營地。

但華府官員表示，華府的暴力犯罪率去年已降至30年來低點，今年再下降26%，質疑川普是否有必要大規模動員國民兵。

本月初以來，除了西維吉尼亞州以外，路易斯安納州、密西西比州、俄亥俄州、南卡羅來納州、喬治亞州與阿拉巴馬州等多州陸續派兵支援華府的維安勤務；政府最新數據顯示，共有2188名士兵隸屬於負責治安工作的聯合特遣部隊(Joint Task Force)。

截至11月初，華盛頓特區國民兵共派了949人最多，其次便是派遣416人的西維吉尼亞州；上周至少160名西維吉尼亞州國民兵自願延長部署至12月31日，其餘士兵則已於11月17日返回西維吉尼亞州。

部分州預計11月底撤兵，但是否延長任務仍取決於白宮命令，目前華府本地國民兵的部署命令已延至明年2月底。

不同於傳統治安任務，此次許多國民兵的工作包括武裝巡邏和景觀美化。部分單位自8月下旬起配備槍械在地鐵站、聯邦公園及聯合車站(Union Station)周邊巡邏，但有些士兵卻拿著掃把、除草機與油漆桶，協助清理城市環境。

根據聯合特遣部隊通報，國民兵10月初已清理1150袋垃圾、鋪設1045立方碼的土壤覆蓋物(mulch)、移除50輛卡車的植物廢料、清理7.9哩路面、粉刷270呎圍欄，並修剪400棵樹。

這些「園藝部隊」成為社群媒體熱議的焦點，居民看得既困惑也好笑，甚至有人調侃「兵力多到可以掃公園」。

