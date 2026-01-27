川普調升南韓關稅給誰看？綠黨團喊話藍白：對美要守信用 講承諾

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對南韓關稅從15%調升至25%的作法，外界解讀是「做給友邦看的示警」。對此，民進黨立法院黨團今（27）日回應指出，國際經貿合作的核心在於「守信用、講承諾」，台灣必須展現可信賴的國家形象，才能在民主同盟體系中長久立足。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，美國作為自由盟友的領袖國家，川普總統的一言一行全世界都看在眼裡，各國在關稅談判上歷經千辛萬苦才談定協議，若「談好的交易可以不算數」，那未來還有誰願意與美國進行協商？

他也指出，從美國立場來看，談定的事情本來就應該照做，而台灣在國際社會一向是守信用的國家，這也是台灣對民主自由盟友所展現的能力與態度。

鍾佳濱強調，唯有負責任、可信賴，國際關係才能長久，「我們希望盟友信任台灣的承諾，台灣也同樣信任盟友的承諾，這樣才能在國際社會走得遠」。

民進黨立委張雅琳則以實務角度提到，不論是商業合作或一般工作，合約與承諾本來就必須遵守，這是最基本的原則。她反問國民黨與民眾黨，是否真的認為相關協定「不夠好」，並呼籲在野黨多走進產業現場，了解產業界的真實看法，「其實大家都是非常支持的」。她強調，若站在國家與人民立場，就應該共同支持有利產業與經濟發展的協定。

民進黨團書記長陳培瑜直言，在關稅議題上，國民黨與民眾黨「真的很可憐」，至今仍陷在政治算計。她指出，民進黨關注的是人民、傳統產業與百工百業的實際需求，行政團隊下鄉座談，總統也親自出席，民進黨團的區域立委也都在各自選區替產業發聲。

陳培瑜批評，在野黨面對關稅衝擊仍停留在政治鬥爭，對於「15%」這個實質成果不願正視，反而繼續操作對美、對中的政治話術，「我們想的是人民的困境、傳產的需求，還有百工百業需要的資源與協助，這才是一個合格立法委員該做的事」。

民進黨團書記長陳培瑜。