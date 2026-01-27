川普調升南韓關稅至25% 青瓦臺：2部長將赴美磋商

公視國際記者楊虔豪在現場指出，「今天川普總統揚言調高關稅，震撼了整個南韓。事實上，南韓國務總理金民錫昨（26）日才結束訪美行程，而且他還公開表示『已經與美國構築了熱線』，如今卻換來美方的急轉彎，讓南韓政府相當難堪。」

目前業界傳出的消息，早在2週前，美國就透過駐韓代理大使詹姆斯海利，向南韓副總理裵慶勳發送了信件，要求南韓履行去（2025）年慶州APEC峰會後，雙方談妥的共同事實清單內容。

當時，雙方達成的協議，包括我們過去提到過的南韓投資美國3500億美元，換得美方同意降低關稅，其他還包括穩定外匯、強化雙邊貿易，以及數位領域監管，不讓美國企業受到歧視等問題。

楊虔豪指出，「在今天下午，記者向青瓦臺詢問到，南韓政府到底有沒有收到美方的信函，我們來聽聽青瓦臺的說法。」

南韓青瓦臺發言人金南準回應，「科學技術情報通信部長，有接到來自美國傳送的信件，我們是在是1月13日收到的，信件內容也共享至產業通商部，但信件的具體內容由於關乎外交，我們難以公開說明，還請各位諒解。」

青瓦臺證實有收到信函，但不願透漏內容。但今早，南韓通商交涉本部長呂翰九在國會與議員會晤期間的說法是，南韓政府完全沒有預期到川普回調升關稅，而且完全沒有任何預告與徵狀。特別是在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，他與美方人士有3次會晤，卻完全沒有聽到來自美方對立法時程的抱怨。

但不論有沒有接到警告，其實對南韓國會而言，能否在短期內訂出立法時間表，還有要用何種形式通過法案，都存在相當大的難題與爭議。原因在於李在明總統就任後，到上週為止，南韓國會都在忙著各部會新任首長的人事聽證會，還有商討要不要通過針對異端宗教干政實施特檢，朝野陷入爭論。

另一個問題在於，在去年10月底的APEC慶州峰會結束後，韓美在11月13日確定了共同事實清單內容與合作備忘錄（MOU）。

南韓執政黨進步派的共同民主黨為了履行備忘錄，而在國會提交《韓美戰略投資管理特別法案》 （簡稱《對美投資特別法》）草案；但最大在野黨保守派的國民力量主張，合作備忘錄要先經過國會批准，再來通過特別法草案，雙方為此僵持不下，至今沒有任何進展。

面對目前的問題，青瓦臺今日中午發表聲明，已經針對提高關稅與立法進展的問題，展開檢討，並商議應對計畫。產業通商部長和通商交涉本部長，將會先後赴美展開協議，南韓將向美方傳達旅行關稅協議的意志，並冷靜因應情勢。

