川普調升南韓關稅！他嘆「殷鑑不遠」：藍白再惡搞會害慘台灣

政治中心／黃依婷報導

川普公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

美國貿易政策再度出現急轉彎。美國總統川普台灣時間（27）日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。對此，律師黃帝穎也示警「藍白若在國會惡搞台美關稅將害慘台灣產業與經濟」。

黃帝穎發文，美國總統川普宣布，因南韓國會沒有履行與美國達成的貿易協議，對南韓商品徵收的關稅將從15%提高到25%；如今台美關稅MOU也將送立法院審查，藍白過半若拖延或擅自修改，韓國案例殷鑑不遠，藍白明知關稅風險若仍拖延或擅改，就是惡意害慘台灣產業。

黃帝穎表示，美台稅率調降15%不疊加，並成為全球首個獲得232條款最惠國待遇的國家，加上2500億美元為企業自主投資，條件相較優於日本、南韓，不過國民黨立委王鴻薇、黨主席鄭麗文批評「喪事喜辦、不堪的談判結果」，完全迎合中國外交部對台美關稅降為15%「堅決反對」的立場。

黃帝穎指出，國民黨惡意攻擊台美15%關稅，鄭麗文自認中國人，因此強迫台灣比照中國的47%高關稅？立院藍白審查台美關稅MOU，會不會拖延擅改害慘台灣產業？迎合中國外交部徹底反對立場？讓台灣關稅一路被加到比照中國的47%？全民睜大眼睛在看。

