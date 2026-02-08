川普調整對外軍售政策 美學者：台灣有望列「優先夥伴」

美國總統川普（Donald Trump）。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日簽署行政命令，宣布建立「美國優先軍備移轉戰略」，未來將重新調整對外軍售順序，優先考慮國防支出較高、在美國戰略布局中具關鍵地位的夥伴國家。美國學者分析，這項政策轉變對台灣而言屬於正面發展，台灣有望被納入華府認定的「優先夥伴」名單。

根據路透社報導，過去美國對外軍售多採「先到先得」方式交付，但這項行政命令代表華府軍售政策出現重大調整。新戰略強調，軍事裝備將優先出售給自身投入國防能力、在美國軍事計畫與行動中具重要角色，或對美國經濟與安全有實質貢獻的國家。

關注台灣國防議題的美國喬治梅森大學副教授洪澤克指出，整體而言，這項新戰略對台灣是正面訊號。他認為，美國去年 12 月宣布、總額約 110 億美元的對台軍售案，可能正是依循此一思維進行談判，未來有助加快武器生產與交付進程，但前提是台灣立法院需通過相關預算。

洪澤克也直言，他對台灣國防預算在立法院遭遇阻礙感到憂心。雖然台灣在川普政府的「國家安全戰略」中具高度戰略重要性，賴清德政府亦承諾提升國防支出，但若無法通過足以支付軍售案的預算，美國恐將台灣排除在「優先名單」之外。

白宮去年 12 月公布的國家安全戰略指出，嚇阻針對台灣的衝突是美國優先事項之一。近期美國國會議員也接連關切台灣在野黨阻擋國防特別預算。國民黨則回應，支持合理軍購，並要求民進黨政府如實編列預算，在野黨將依法審查相關國防支出。

