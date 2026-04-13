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川普調整戰略 美伊玩生存遊戲雙封鎖荷莫茲海峽
（中央社記者廖漢原華盛頓13日專電）美國總統川普下令美軍封鎖伊朗出入荷莫茲海峽的港口今天生效，川普預期全面封殺原油輸出，將重創伊朗經濟並推升政治危機。不過高油價同樣為川普政府帶來極大壓力，雙方猶如進入誰能撐得下去的「生存遊戲」。
美國與伊朗11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德和談未有突破，總統川普（Donald Trump）改變戰略，下令派駐波斯灣美軍戰艦自美東時間13日上午10時起，禁止伊朗船隻由港口出入波灣。形成伊朗軍方控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美軍限制伊朗船隻出入的「雙封鎖」特殊局勢。
川普的戰略十分清晰，原油與石化製品是伊朗經濟命脈，預期透過軍力禁止伊朗輸出，衝擊經濟進而影響民生，促使民眾上街反政府。伊朗當局清楚，美國期中選舉將至，高油價是共和黨選情致命傷，藉拖延戰事、談判停火以推升油價。
美伊戰事進入第45天，短暫停火期間，兩國進入第二回合但未知結果的「生存遊戲」。
捍衛民主基金會（Foundation of Defense of Democracies）資深研究員馬勒基 （Miad Maleki）認為，伊朗每年1097億美元的海運貿易量，當中9成經荷莫茲海峽進出，缺乏其他替代航道，美國海軍封鎖將造成伊朗每天約4億3500萬美元經濟損失。無法輸出石油，將導致伊朗關閉油田，造成長期傷害。
中國、印度、巴基斯坦與土耳其是伊朗原油主要買家，供應減少將影響經濟，可能會促使伊朗再上談判桌，但拖延美伊戰事，有利中國戰略佈署。
美國軍力優勢顯著，美國、以色列聯手攻擊伊朗多日，幾近摧毀所有軍事設施，美國空軍月初在伊朗境內搜救遇襲失蹤飛行員，顯示伊軍除了無人機、少量飛彈、地面部隊及民兵，已無優勢海空軍控制波斯灣。
前國安官員海斯（Richard Hass）在X貼文，川普宣布封鎖是正確的，除非伊朗全面開放荷莫茲海峽，美國應該提出海上管理機制，伊朗也可參加，但不能全面控制。
美軍反向封鎖伊朗船隻出入波灣首日，暫未傳出意外。不過川普改變戰略是否能重演過去美軍封鎖他國，以中斷經濟命脈迫使對手屈服的結果，仍是未知數。
美國雖為能源輸出國，但受國際市場影響，國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）與西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI）價格已趨接近，美國零售汽油與柴油較戰前已推高至一倍。美國油價若持續走高，勢成川普政府極大壓力。
川普指出，伊朗軍事力量已被摧毀，158艘戰艦遭擊沉，沒有海軍，海峽布雷也多已清除，海上封鎖就要展開。伊朗將無法有效出售原油，許多國家轉向美國購買。（編輯：屈享平）1150414
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