川普調整軍售順序 賴政府也得等

就在朝野對1.25兆元的國防特別預算審查角力之際，外媒報導，美國川普政府擬推新一波200億美元的對台軍售案，而北京則警告美方，此舉恐危及川普4月的大陸行；同時，川普也簽署行政命令，調整對外軍售的優先順序，未來優先考慮出售軍備給國防支出較高且具有戰略重要性的國家，中止以往「先到先得」的原則。

其實，川普在軍售概念上出現重大轉折是不得已的。真正的問題出在美國內部形勢的發展，川普已不再能完全掌控參議院了。美國近來在中國政策上出現自我扞格的混亂圖像，在川普正為他4月訪問北京之行努力時，參院卻有議員要求、甚至是強迫台灣多買武器以對抗中共。

最近共和黨籍的美國參院軍事委員會主席韋克爾，在社交平台上對台灣在野黨封殺1.25兆元國防特別預算「表示失望」，這與美國在台協會處長谷立言的表態方向完全一致。緊隨其後，還有參院3位軍事委員會議員也同樣開火。現下一個清晰的圖像就是，當川普極力要改善與中國的關係，甚至不惜就台灣問題與陸方妥協時，他同黨的參院軍事外委會主席卻要鼓勵台灣大購軍火與中共對抗。

可能是要顧及本身利益，但又不能拋棄同黨議員的利益；甚或是要能調和彼此利益，不再出現內部「反叛」的動作，川普才弄出了這個新的軍售概念，要對國防軍售支出高且具戰略重要性者先放行。於是，釋出的白話訊息就是，「我不是不賣，只是你買了但什麼時候可以拿到貨，只有我說了算。」

從美國內部的政治發展情況來看，至少有超過150個城市出現抗爭、經濟普遍下滑、川普的權威與威望在行政部門之外受到相當大的挑戰。就川普而言，唯一能避免不利情勢進一步下滑的，只有期中選舉的勝利，而能跳脫出死循環的，只有在與中國的關係中取得重大利益或突破，才是唯一的救贖機會。因此，川習會的重大利益交換勢不可免。

參院軍事委員會的議員以本身利益考量為依歸是常理，先為軍工複合體爭取利益以求反哺己身才是上策，至於川普的政策如何就再說吧！所以川普要重整軍售概念，廣納各方利益加以整合；不是不納入，只是先後，但一切解釋以川普本身的利益為準，這種作法皆大歡喜，4月川習會可如期舉行，各方相關利益在川普的解釋下可各安其位；只是，北京真就這麼笨嗎？

另外，在川普軍售的新概念下，賴政府天天喊1.25兆元的國防特別預算立法院要趕快通過，甚至不惜以此來扣在野黨紅帽子，現在就變成了笑話！川普都妥協了，1.25兆軍購就算交了錢，也得等，這樣趕著通過還有什麼意義嗎？（作者為資深媒體人）