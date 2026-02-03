川普調降對印度關稅！ 路透：有1點和美對台日韓做法不同

路透報導，美國總統川普2日宣布與印度達成貿易協議，將印度輸美商品對等關稅從25%調降至18%，並取消購買俄羅斯原油的25%懲罰性關稅，交換印度停購俄油並降低對美非關稅貿易壁壘。專家指出，此舉將顯著緩解新德里的壓力，大幅提升印度取代中國大陸成為製造樞紐的吸引力，且印度很可能會再度向美國靠攏。

值得注意的是，路透提到，美印協議有別於美國與主要亞洲夥伴的協議，日本與南韓均承諾擴大對美國產業投資數千億美元；但這次與印度並未提及任何具體投資內容。美國與台灣1月也達成貿易協議，內容包括台灣加碼在美國直接投資。

美國是印度最大出口市場，占近20%，自從華府加徵關稅以來，印度紡織、皮革、鞋類與珠寶等密集勞力市場遭受重創，成為2025年新興經濟體中表現最差的市場。

這次降稅將顯著緩解新德里的壓力。Emkay Global經濟學家阿羅拉（Madhavi Arora）表示，這項協議使印度「落在15%至19%的關稅稅率上，大致與其亞洲同儕看齊」。

彭博資訊引述凱投宏觀新興市場副首席經濟學家沙阿（Shilan Shah）並指出，此舉更將大幅提升印度取代中國成為製造樞紐的吸引力。較低關稅可望讓印度2026年GDP成長率提高約0.2至0.3個百分點，推升至更接近7%。

美印關稅也有望帶動地緣政治影響，沙阿表示：「印度國內許多人傾向維持戰略不結盟，但若這次和解被證明能長久維持，印度很可能會再度向美國陣營靠攏。」

印度是最早與美國展開談判的國家之一。去年8月，川普以購買俄油加重對印度整體關稅至50%，至同年10月，川普稱印度總理莫迪同意停購俄油。不過，彭博指出，由於當時仍缺乏明確貿易協議，印度煉油商仍持續向莫斯科採購便宜原油。

印度是全球第三大石油進口國，90%需求仰賴進口，原非俄油傳統進口國，但2022年俄烏戰爭打亂貿易流向後，印度躍升為俄油重要買家。

未來印度若購買委內瑞拉原油將有助取代部分俄油進口。根據路透，印度近期已放緩買俄油，1月的進口量約為每日120萬桶，預計2月降至約每日100萬桶、3月降至每日80萬桶。

然而，美印貿易協議細節未明，包括印度煉油商究竟需要減少多少採購的具體幅度，以及農產品進口與購買基因改造作物等仍將帶來挑戰。農民是莫迪最重要、也最敢發聲的支持群體之一。

