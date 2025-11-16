川普調降逾200項食品進口關稅 印度農民商人受惠

（中央社新德里16日綜合外電報導）美國總統川普宣布多項食品獲得豁免「對等關稅」，印度農民及農產品出口商在受惠者之列，一些分析家認為，川普此舉有助於讓下滑的需求回升。

路透社報導，在美國消費者愈來愈擔心食品雜貨漲價之際，川普（Donald Trump）14日解除對牛肉等200多項食品加徵的關稅。

川普之前將特定印度商品的進口關稅倍增至高達50%，其中包含為懲罰印度採購俄羅斯石油而自8月底開始加徵的25%關稅。

相較於面臨15%至20%稅率的歐盟及越南供應商，印度茶葉、咖啡、香料及腰果出口商所受衝擊更大。

印度出口組織聯合會（Federation of Indian Export Organizations）總幹事薩海（Ajay Sahai）表示，約25億至30億美元的出口將因這波關稅豁免受惠。

參與貿易及農產品出口政策的官員說，此次豁免也為美印貿易談判釋出正面訊號，同時有助於緩解今年關稅上調後帶來的出口壓力。

隨著關稅調升，印度今年9月對美出口年減近12%，降至54億3000萬美元，農產品亦是受影響項目之一。據估計，2024年印度對美出口總額為870億美元，其中農產品約占57億美元。

一名參與制定農產品出口政策的印度高官匿名表示，最新豁免措施「對印度的茶葉、咖啡、腰果、蔬果農民及出口商有益」。

遊說團體「全球貿易研究倡議」（Global Trade Research Initiative）創辦人斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）則認為，印度農場出口至美國的產品集中在少數高價值香料及利基商品上，在番茄、柑橘類水果、瓜類、香蕉及果汁等主要獲豁免品項的占比不大，因此整體受惠程度有限。（編譯：楊昭彥）1141116