川普調高南韓關稅至25% 殺雞儆猴？國民黨團：依法審查、依法把關

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今(27)日發文指出，南韓國會遲遲未履行與美國達成的協議，因此將調高南韓輸美關稅，從原本的15%提高到25%。該消息也讓各界擔憂，近期朝野攻防不斷，若台美協議也在立法院卡關，恐讓台灣成為下一個南韓。對此，國民黨團書記長羅智強今(27)日表示，不論是對外協議還是法案、預算，國民黨團的職責就是為台灣的利益把關，「相關協議都會依法審查、依法把關」。

川普今日在社群發文表示，他與南韓總統李在明於2025年7月30日就已經達成一項「對雙方皆有利的重大貿易協議」，並在2025年10月29日訪韓期間重新確認條款，但南韓國會卻至今未完成批准。川普說，雖然未通過協議是南韓國會的權利，但美方也將採取因應措施。他宣布，將對南韓汽車、木材、藥品以及所有其他互惠商品，稅率由原先談定的15%提高至25%。

該消息引起全球關注，各界也擔憂，若台美協議也在立法院卡關，恐讓台灣成為下一個南韓。對此，羅智強今日回應，不論是對外協議還是法案、預算，國民黨團的職責就是傾聽社會意見、廣泛溝通，來為台灣的利益把關，「所以相關的法案也好、協議也好、預算也好，都會依法審查、依法把關」。

