川普調高南韓關稅，台灣15％恐翻盤？美國商會曝1關鍵：不希望看到類似情節

美國總統川普（Donald Trump）因韓國國會無法通過美韓關稅協定，揚言將對韓關稅稅率由 15% 提高至 25%，引發外界關注台灣未來是否可能面臨類似壓力。對此，台灣美國商會（AmCham Taiwan）理事長陳幼甄今（27）日表示，美台關稅協定正朝正確方向邁進，韓國的情況不應會在台灣重演，也不希望看到類似情節發生在台灣。



陳幼甄指出，美台合作不應僅止於半導體產業，而應進一步拓展至更多領域，以深化雙邊整體經貿關係。她強調，若美台雙重課稅問題能夠儘速獲得解決，將有助於釋放更多投資動能，鼓勵企業加大對台灣的長期布局。

外商對台投資信心升溫 92% 企業持續投資

台灣美國商會同日發布《2026 年商業景氣調查》（2026 Business Climate Survey）。調查顯示，儘管台灣長期被視為潛在地緣政治風險熱點，多數受訪企業在風險意識提升的同時，也同步強化營運持續計畫與風險管理機制，選擇維持甚至擴大對台投資承諾，逐步將不確定性轉化為長期且正向的「韌性紅利」。



在整體經濟展望方面，82% 的受訪企業對台灣未來一年經濟成長前景具信心，84% 對未來三年的經濟表現持樂觀態度。

廣告 廣告

調查指出，92% 的受訪企業表示 2026 年將維持或擴大在台投資，顯示外商對台灣長期布局的高度承諾。其中，ICT 產業信心尤其強勁，約七成企業計畫進一步擴大在台營運。

企業主要投資方向集中於人才技能培育與員工訓練，其次為行銷與業務拓展；約 56% 的企業於 2025 年投入研發（R&D），其中 87%將台灣視為重要目標市場，顯示台灣已不僅是製造基地，更逐漸成為創新與市場開發的重要據點。

AI 投資成亮點 地緣政治風險營運衝擊有限 ​

AI 相關投資是本次調查的一大亮點。2024 年僅約 12% 的受訪企業投資 AI 與物聯網（AI/IoT），2025 年上升至 28%，2026 年進一步提高至 32%。



美國商會指出，這反映企業正透過 AI 與數位轉型提升效率與競爭力，也顯示台灣正逐步從「全球製造中心」轉型為「技術與創新前沿」。

在地緣政治與國安風險方面，「國家安全」與「兩岸關係」被受訪企業視為對營運影響最大的風險來源。然而，2025 年實際因台海情勢而遭遇重大營運干擾的企業比例僅約 7%，顯示風險認知與實際衝擊之間存在明顯落差。

值得注意的是，將地緣政治視為「重大投資障礙」的企業比例，已由2023年的 66% 降至本次調查的 38%，顯示企業在風險管理與全球布局上日益成熟，傾向透過供應鏈調整與風險分散因應，而非全面撤出或急遽縮減投資。

能源與人才仍是長期課題 但憂慮降溫

在生活與人才環境方面，外籍專業人士普遍肯定台灣在個人安全、醫療品質與對外國人友善度等面向的表現，生活成本與大眾運輸亦被視為優勢。不過，道路安全、薪資水準、銀行服務與托育服務等項目評價偏低，托育服務指標較前一年明顯下滑。



能源議題仍是企業關注的中長期風險之一，但整體憂慮程度已較前一年下降。美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）指出，企業最在意的是能源的「可靠性、韌性與清楚的轉型路徑」，只要政府能在這三方面提供明確方向，將有助提升企業在台擴張營運的信心。

台灣美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）於1月27日在《2026年商業景氣調查》記者會上發言。（顏麟宇攝）

關稅安排與雙重課稅協定成關鍵

針對今年 1月美台達成的關稅安排，將部分貨品的關稅上限調整為15%，美國商會認為，這是具建設性的關鍵一步，有助於提升政策可預測性，並使台灣在對美貿易待遇上大致與日本、韓國等主要夥伴看齊。

至於備受關注的美台雙重課稅協定（Double Taxation Avoidance Agreement），美國商會指出，儘管相關討論已持續多年，但近期與華府各界的互動顯示，今年被普遍視為「有機會取得進展的一年」。目前挑戰主要在於美國國會排程與立法優先順序，而非政治意願不足；一旦突破，將有助促進更多雙向投資及資金、人力流動，對雙邊經貿關係具有關鍵意義。



更多風傳媒報導

