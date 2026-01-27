川普調高南韓關稅！民進黨團籲藍白別只想政治鬥爭 對美談判應守信

民進黨團召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，民進黨立委范雲(左起)、沈伯洋、鍾佳濱、陳培瑜、張雅琳。(記者陳逸寬攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川普宣布，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%；國民黨立委賴士葆今宣稱，如果因為害怕美國生氣就照單全收，那立法院就失去存在的意義。民進黨團則直言，國際談判中合約與承諾本應遵守，呼籲藍白別再想著政治鬥爭，儘速支持台美關稅相關協定。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，美國作為自由盟友的領袖國家，川普總統的一言一行全世界都看在眼裡，美國跟各國在關稅談判中，很多國家歷經千辛萬苦才談定協議，韓國的例子給美方的感受是，若談好的交易都可以不算數，那未來還有誰願意與美國協定？

廣告 廣告

「從美國立場來看，談定的事情本來就應該照做！」鍾佳濱認為，台灣在國際社會一向是守信用的國家，台灣是負責任、可信賴，也希望盟友信守承諾，這樣才能長久行走於國際社會。

民進黨立委張雅琳則提及，從商業合作一般工作上來看，合約與承諾本來就必須遵守，國民黨與民眾黨是否真的認為台美協議不夠好？在野黨應多多走進產業現場，了解產業界的真實看法。在野黨應盡速支持相關協議審定，千萬不要拖延、修改，因為台美談到的好條件有可能會生變，台灣的產業、經濟、股市經不起這樣的打擊。

民進黨團書記長陳培瑜強調，國民黨與民眾黨真的很可憐，至今仍在想政治鬥爭，民進黨關切的是人民、傳統產業與百工百業的實際需求，行政團隊下鄉座談，總統也親自出席，民進黨團的區域立委也都在各自選區替相關產業發聲。

陳培瑜痛批，藍白面對關稅衝擊仍在想政治鬥爭，對於台美關稅15%的數字你們不想看就算了，反而繼續操作對美、對中的政治話術，我們想的是人民的困境、傳產的需求，還有百工百業需要的資源與協助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

痛批南韓國會延宕！ 川普突宣布：關稅15％提高至25％

川普突發火對南韓加稅！青瓦台緊急開會、派官員赴美

批南韓國會延宕、川普將關稅提高至25％ 詹凌瑀：立院還在玩火？

自由說新聞》南韓「國會卡關稅」川普怒調25％！商總噹藍白、黃暐瀚也酸爆

