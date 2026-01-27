川普調高南韓關稅25％ 美國商會：不樂見台灣重演同樣情況

台灣美國商會理事長陳幼臻表示，希望關稅協議順利在台實施，不樂見台灣出現與南韓相同的情況。（張睿廷攝）

台灣美國商會27日發布2026年商業景氣調查。美國總統川普日前宣布，因南韓國會未落實貿易協定，將南韓汽車、木材、藥品及其他互惠商品關稅自15％調高至25％。台灣美國商會理事長陳幼臻對此表示，希望關稅協議順利在台實施，不樂見台灣出現與南韓相同的情況。

針對南韓關稅調升的影響，台灣美國商會執行長魏凱指出，若南韓關稅確實提高至25％，短期內將使台灣企業在部分產業上相對更具競爭力，但這並非商會所樂見的發展方向。陳幼臻也重申，台灣並不希望因關稅問題承擔額外風險。

陳幼臻提到，美台貿易協議已朝著正確方向邁出一大步，為美台間的長期合作提供框架，該協議本身不僅針對關稅，對美台經濟以及雙方如何合作建構台灣的科技未來提供清晰路徑，他們希望關稅協議順利在台灣實施。

台美商會的調查分析，2025年台灣受惠於人工智慧熱潮，伺服器與先進半導體需求大幅成長，帶動出口與整體經濟動能，但成長並不平均，部分傳統產業仍受到美國關稅政策與大陸產能過剩影響，薪資外溢效果有限，也引發企業對未來無薪假風險的關切。調查預估，2026年台灣經濟成長率介於2.1至4.8之間，走勢將取決於人工智慧週期延續性及美國貿易政策變化。

在風險評估方面，陳幼臻指出，受訪企業將國家安全列為首要關切，其次為兩岸關係，而台灣未能參與雙邊或多邊貿易協定的問題，重要性排名上升至第三位，超越供應鏈韌性。資安威脅也明顯升高，成為今年前五大風險之一。

能源議題則相對降溫。調查顯示，67％受訪者關注未來能源供應、65％關切電網韌性、57％在意綠能供給、55％憂慮電力成本，相關比例皆低於去年，僅40％認為能源應列為2026年政府優先施政項目。

陳幼臻並表示，儘管地緣政治不確定性仍在，國際企業選擇持續留在台灣，關鍵在於透過韌性與營運規畫降低風險。魏凱則指出，人工智慧、資安與國防等領域，仍是美台未來可深化合作的重要方向。

