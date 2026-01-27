川普調高關稅！上任8個月僅立法20% 李在明轟國會效率低

南韓總統李在明在國務會議時抱怨，他上任8個月卻僅完成20%立法，批國會效率低下，讓至府難以做事。（翻攝自臉書@南韓總統府官網）

美國總統川普今日以南韓國會未批准函美貿易協定為由，宣布對汽車、木材、藥品等稅率提高至25%。對此，南韓總統李在明在國務會議時抱怨，他上任8個月卻僅完成20%立法，批國會效率低下，讓至府難以做事。

川普（Donald Trump）於台灣時間27日於自家社群媒體「Truth Social」發文點名，由於南韓的國會並未履行其與美國達成的協議，因此宣布將南韓的汽車、木材、製藥產品以及所有其他對等關稅，從15%提高至25%。

據《韓聯社》報導，李在明今日於青瓦台主持國務會議，在與國稅廳廳長林光鉉討論如何追討逃稅問題時，抱怨政府已上任快滿8個月，然而「連政府基本政策方針的立法也才完成20%而已。」直指國會動作太慢，慢到讓政府無法好好做事。

李在明在對話中表示，「即使現在開始行動，也不能保證2月一定通過，因為現在國會擱置的法案就有好幾百件，「照那種速度，要等到什麼時候？」既然如此就不該再拖延，採取一些緊急措施，「行政最重要就是速度，不能只是等待」。

針對欠稅問題，李在明則表示，「欠稅的人會持續欠稅，高額欠稅者更是慣性拖欠。絕不能讓這些人占便宜。必須進行全面調查，讓他們意識到『逃稅是活不下去的』。」若為此增加人力，不僅能提高稅收，還能創作就業機會。

