川普調高韓關稅至25%！外媒曝早有預警 背後原因竟是「這」

即時中心／温芸萱報導

美國總統川普今（27）日發文表示，因南韓國會尚未批准美韓協議，美方將把汽車、木材、藥品等商品關稅從15%調升至25%，這則突如其來的消息，讓國際都震驚了。但據了解，早在兩週前，美駐韓使館就已向韓方官員發函，敦促落實去年11月簽署的聯合說明書承諾，包括保障美企平等經營、對美投資3500億美元及降低汽車關稅。分析認為，關稅調升意在警示南韓加速完成國會批准程序。

台美關稅談判正式拍板，稅率調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品關稅，均享有232條款最優惠待遇。不過，美國總統川普今日突發文表示，南韓國會至今仍未批准協議，因此將提高汽車、木材、藥品等商品關稅，從原先15%調升為25%。

據韓媒報導，美方其實並非毫無預警。美國駐韓使館臨時代辦何樂進早在本月中旬，就向南韓政府發出正式函件，敦促落實去年11月美韓首腦會談後簽署的「聯合情況說明書」。函件強調，應保障美國大型科技公司在南韓的經營權益，避免在法律或政策上遭遇不公平待遇。

函件寄送對象包括南韓副總理兼科學資訊通信部長裴景勳、外交部長趙顯、產業通商資源部長金正寬，以及公平交易委員會委員長朱秉基等高層官員。表面上看，此次信件聚焦於數位監管，但外界認為，它也是對南韓加速履行貿易承諾的提醒，包括承諾對美投資3500億美元，以及降低汽車關稅至15%的安排。

去年聯合說明書中，不僅涵蓋科技與數位領域，也規範雙方貿易與投資的多項承諾。美方強調，應確保美企與本地企業在市場上享有相同待遇，避免不必要障礙。分析指出，川普此次關稅上調，目的在於向南韓施壓，加快國會批准程序，並確保整體協議能全面落實。

