川普談伊朗點名習近平 分析：會晤前增籌碼

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▲美國總統川普與中國國家主席習近平，預計5月舉行「川習會」，但在那之前，伊朗戰爭可能得先有個解決方案。（圖／路透社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美國聯手以色列對伊朗發動戰爭，伊朗隨即以荷姆茲海峽的封鎖為報復手段，但在美伊上週末談判破裂後，川普政府已宣布從美東時間13日上午10點（台灣時間13日晚上10點）開始，也對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，攔查所有曾向伊朗支付非法通行費的船隻。值得注意的是，川普不只一次在談到伊朗局勢時，點名中國和習近平，分析認為，這是川普慣用的手法，即以施壓拉高籌碼，方便雙方會晤時爭取更多有利條件。

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根據《南華早報》報導，數據顯示，海灣國家去年供應了中國42%的進口原油，其中約12%來自伊朗，此外，中國也有1/3的液化天然氣來自中東，其中卡達的供應量高達28%。上海國際問題研究院資深研究員金良祥表示，「雙重封鎖」將導致海峽完全癱瘓，無疑將損害中國在該地區的巨大利益，影響中國的供應鏈、能源安全以及與海灣國家的貿易。

總部位於華盛頓的中東事務顧問公司「Rihla Research and Advisory」，其創辦人馬克斯（Jesse Marks）直言，封鎖持續的時間越長，中國就越難在華盛頓、德黑蘭之間，維持戰略模糊立場；川普的行為旨在透過切斷德黑蘭出口石油和收取通行費的能力，來逆轉伊朗將海峽「武器化」的做法，而若華府能兌現承諾，讓非伊朗船隻（包括中國船隻）安全通過，就可以扭轉局面，將自己塑造成自由航行的保障者。

馬克斯並補充說，另一個需要關注的問題是，懸掛中國國旗、運載伊朗石油的船隻是否會被直接攔截，聲稱中國透過一個由影子油輪、船對船轉運、人民幣支付組成的「灰色網路」，來維持與伊朗的石油貿易，專門用於規避美國制裁。

然而，隨著美國海軍也宣布在荷姆茲海峽執法，與中國有關的船隻，被扣押的可能性大大增加，這很可能在「川習會」（預計5月舉行）登場前就引發衝突。

馬克斯評估，在與習近平會晤前，發起直接威脅中國能源利益的封鎖，可能是川普的談判策略，藉著掌握「中國需要之物」的控制權展開對談，換取稀土、貿易條件或針對伊朗問題的政治合作，但風險在於北京是否會將此解讀為脅迫，反而縮小外交斡旋空間。

馬克斯坦言，美中2國都需要找到一種方法，將伊朗衝突區分開來，以免它破壞雙方的貿易休戰，以及自去年10月釜山峰會以來，雙方一直努力建立的穩定局面。

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