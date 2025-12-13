川普談新任聯準會主席 華許與哈塞特呼聲高

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天接受華爾街日報專訪時表示，下一任聯邦準備理事會（Fed）主席應就利率政策與他協商。川普目前傾向提名華許或哈塞特接任此職。

川普受訪時表示，他傾向於明年選擇前聯準會理事凱文．華許（Kevin Warsh）或白宮國家經濟會議主席凱文．哈塞特（Kevin Hassett）擔任聯準會主席。

川普在白宮橢圓辦公室受訪時說，華許在他候選人名單中名列前茅。「是的，我覺得是這樣。我覺得你有兩位Kevin。他們兩位－我認為這兩位凱文（Kevin）都非常優秀」，「我認為還有其他幾名人選也很不錯。」

川普最近幾週一再暗示新任聯準會主席的人選已經決定，哈塞特越來越被視為最可能人選，但川普相關發言顯示，華許依然是強力競爭者。

外傳川普10日在白宮與華許進行45分鐘會談，會中他直言詢問華許，若由他領導聯準會，是否能信賴他會支持降息。川普在專訪中證實此事。

川普說，「他（華許）認為應該降息」，「而且我談過的每個人也都這麼想。」

川普表示，他認為下一任聯準會主席在設定利率時應諮詢他的意見。

川普說，「一般來說，現在已經不再這麼做。以前這是例行公事，現在應該要如此」，「這不代表—我不認為他應完全依照我的意見行事，但我們畢竟—我是個很有見地的人，意見值得參考。」

川普也被問及一年後的利率水準當是如何，他表示：「1%，甚至可能更低。」川普認為，降息有助於財政部降低3兆美元政府債務的融資成本。

川普說，「我們應該成為全球利率最低的國家」。（編譯：屈享平）1141213