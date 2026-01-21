川普談格陵蘭放話「你們很快就會知道」會讓美國跟北約都非常滿意

美國總統川普20日在白宮舉行近兩小時記者會，被問及為達成讓格陵蘭成為美國領土願採取多激進手段時，僅回應「你們很快就會知道了」。川普表示將在本週達沃斯世界經濟論壇與多國領導人會面，並將格陵蘭列為討論重點。

川普在記者會上強調，美國將就格陵蘭主權問題擬定一套「讓北約會非常滿意」的方案。他表示美國基於安全目的需要格陵蘭，稱其對美國乃至世界安全至關重要。對於是否會讓美國留在北約，川普稱與北約關係良好，但不認同北約過去許多做法，強調北約沒有美國就不夠強。

路透引述三名知情人士透露，五角大廈計畫削減駐派在數個北約關鍵指揮中心的人員數量，裁撤約200個職位。受影響機構包括設於英國的北約情報融合中心、位於布魯塞爾的盟軍特種作戰部隊司令部、設於葡萄牙的北約海上打擊暨援助部隊等。目前這些單位約有400名美國人員派駐，受影響機構內的美國人員總數將大約減少一半。

格陵蘭總理尼爾森20日在首府努克舉行記者會表示，儘管軍事入侵屬不太可能發生的情況，但格陵蘭的民眾與當局都需要開始為可能的軍事入侵做準備。格陵蘭政府將成立由各地方當局代表組成的專案小組，協助民眾因應日常生活可能出現的中斷，並著手向民眾發布新指引，建議在家中儲備足夠五天的食物。格陵蘭前總理、現任財政部長埃格德形容格陵蘭正承受「巨大的壓力」。

美國官員20日透露，五角大廈尚未收到指示被要求擬定入侵格陵蘭的軍事計畫。軍事分析人士指出，美軍若要接管格陵蘭並不困難，格陵蘭人口僅約5.6萬人，島上最北端已有一座美軍基地。紐約時報報導，五角大廈官員與高階指揮官私下對川普保留以軍事力量奪取格陵蘭的選項表達震驚與憤怒，因格陵蘭是丹麥領土，丹麥是北約盟友，攻擊格陵蘭將等同攻擊北約盟友。

