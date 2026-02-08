川普談習近平今年將訪白宮 稱美中關係非常良好

法新社8日報導，美國總統川普(Donald Trump)表示，他將於今年稍晚在白宮接待來訪的中國國家主席習近平。

美國國家廣播公司(NBC)8日播出川普4日的受訪內容，川普表示，「他會來白宮，是的─接近年底的時候」。

川普並補充說，「這是世界上兩個最強大的國家，而我們的關係非常良好」。

美中領導人4日曾經通話，川普在自家的「真實社群」(Truth Social)發文說，他和習近平討論了許多議題，包括貿易、軍事、他的訪中行程、中國向美國採購石油與天然氣及台灣等議題。

川普預計在4月訪問中國，他表示對此「非常期待」。