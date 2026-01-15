川普談聯準會、俄烏、伊朗 路透專訪重點一次看
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮橢圓辦公室接受路透社專訪，談及聯準會、俄烏戰爭、伊朗、委內瑞拉等議題。以下是部分重點：
● 撤換鮑爾？川普：無此打算
川普主張，在美國聯邦準備理事會（Fed）決策上，「總統應該有話語權」。他說他「靠做生意賺了很多錢」，所以自認比聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）懂更多 。
被問及是否會撤換鮑爾時，川普說：「我沒有這樣的打算。」
鑒於司法部的相關調查引發部分共和黨聯邦參議員反彈，川普表示：「我不在乎，沒什麼好說的。他們應該要有忠誠度。這就是我的想法。」
談到下一任聯準會主席的人選時，他表示：「有兩位凱文（Kevins）都很優秀…還有其他一些不錯的人，但我會在接下來幾週內宣布。」
川普口中的兩位凱文，分別是白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席凱文．哈塞特（Kevin Hassett）和前聯準會理事凱文．華許（Kevin Warsh）。
● 俄烏和平協議卡關 問題在澤倫斯基
談及與俄羅斯達成協議，終止其在烏克蘭的戰爭時，川普表示：「我們得讓（烏國總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意。」
被問到是否支持美國透過情報分享等方式提供烏克蘭安全保障時，川普說：「如果能有所斬獲，我們會協助。現在烏克蘭和俄羅斯每個月加起來損失3萬名士兵。現在歐洲也會在這方面協助我們。」
談及俄國總統普丁（Vladimir Putin），川普表示：「我認為他準備好達成協議。我覺得烏克蘭反而還沒準備好。」
當被問及卡關原因時，川普回應：「澤倫斯基。」
● 伊朗情勢 談誰是接班人還為之過早
伊朗12月底爆發抗議，最初是抗議貨幣貶值，目前已擴大為更廣泛的示威，甚至出現推翻神權政體的訴求。
川普今天表示，伊朗反對派人士芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）「看起來人很好」，但對他是否能在伊朗內部獲得足夠支持，最終接掌大位，仍感到不確定。
川普進一步表示，「他看起來人很不錯，但我不知道他在國內會有什麼表現。我們其實還沒看到那個階段，我們正在評估很多事情，但現在還太早，還言之過早。我也不清楚他與國內的關係如何。」
川普說：「我不知道他的國家會不會接受他的領導，如果他們可以接受，當然沒問題。」他並補充尚未與芮沙談過話。
芮沙．巴勒維是已故伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子。1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，推翻與美國友好的巴勒維政權，巴勒維出走，原本流亡海外的穆斯林領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）則返國掌權。在美國受教育的巴勒維之子芮沙至今流亡海外。
● 馬查多的諾貝爾和平獎 川普：是她贏的
川普預計15日在白宮會見委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）。
對此，川普告訴路透社說：「我想我們就是單純聊聊。我還沒見過她，她是個很棒的女性。我想我們就是談一些基本的。」
被問到是否希望馬查多將她的諾貝爾和平獎轉贈給他時，川普說：「沒有，我沒這麼說。她得了諾貝爾和平獎。」
如果她帶來獎項呢？川普回應：「我聽說會這樣，不過我不確定，但不該由我來說。」
美國特種部隊1月3日發動行動逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro），並將他押送至美國接受毒品相關指控的審判。川普之後表態支持由馬杜洛昔日的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接掌政權，並於今天與對方進行了「非常好的交談」。
川普同時認為羅德里格斯「總有一天」會訪美，他自己「也會去他們的國家」。
● 期中選舉 川普審慎樂觀
至於即將於11月登場的期中選舉，川普說，共和黨應該會有好表現，「但如果從過去經驗來看，過去65年來只有3位總統勝選，不管正確數字是多少。那數字實在太誇張，對吧？即便他們的總統任期很成功，但好像還是有個難以打破的選戰門檻存在。」
美國期中選舉將於11月3日登場，聯邦眾議院435席將全面重選，聯邦參議院100席次有35席進行改選。選舉將左右國會兩黨多數黨歸屬，對共和黨籍川普接下來總統任期產生重大影響。
● 古巴是否垮台 川普：或許吧
被問及美國在委內瑞拉採取軍事行動後，古巴政權是否更有可能垮台時，川普說：「或許吧，我認為是。」
川普補充：「因為他們現在拿不到委內瑞拉的錢了。他們拿不到錢，拿不到油，拿不到黃金，都被切斷了。所以你知道，他們垮台的機率更高了。」（編譯：蔡佳敏）1150115
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 5 小時前 ・ 225
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 91
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 23
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 6
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 4
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 270
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 159
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 86
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 4 小時前 ・ 93
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 3 小時前 ・ 19
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 3
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 2 小時前 ・ 123
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 5
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 12
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 6