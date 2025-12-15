川普談黎智英案「非常難過」 要求習近平考慮放人

美國總統川普(Donald Trump)15日表示，他對香港傳媒大亨黎智英被判罪名成立感到「非常難過」，曾請求中國國家主席習近平考慮釋放他。

香港壹傳媒創辦人黎智英違反「港區國安法」案15日被判罪名成立。川普告訴記者，「我覺得很難過。我有和習主席談過這件事，而且要求考慮釋放他」。川普並未具體說明他是何時向習近平提出這項要求。

川普表示，「他(黎智英)年紀大了，而且身體不好。所以我確實提出了這項要求。我們會看看事情如何發展」。

廣告 廣告

香港法官15日裁定黎智英2項勾結外國勢力危害國家安全罪名及1項發布煽動刊物罪名成立；法官裁決下月12日聽取求情後再判刑。外媒披露，黎智英最重恐面臨無期徒刑，他可對判決提出上訴。

黎智英多年來對抗中國共產黨，在香港2019年爆發大規模、而且有時是暴力的支持民主抗議活動之後，北京在2020年對香港祭出了國安法，而黎智英也成為主要目標。他15日出庭時身形消瘦，聆聽判決結果時神情平靜。 (編輯:柳向華)