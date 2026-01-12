川普謊言被揭穿! 稱格陵蘭周邊都是中俄艦艇 北歐齊駁斥 : 近幾年來都沒有

格陵蘭。 圖 : 達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 美國總統川普揚言要奪取格陵蘭島，令歐洲國家感到緊張。川普還拿中、俄當幌子，稱「格陵蘭島周圍都是俄羅斯和中國船隻」。

據英國《金融時報》 11 日報導，北歐多名外交官駁斥了川普關於中俄船隻的言論，他們表示，北約近幾年並沒有發現俄羅斯和中國艦艇或潛艇在格陵蘭附近活動的跡象，川普的說法完全不符合事實。

兩名能夠接觸到北約情報的北歐高級外交官表示，近些年，格陵蘭周邊海域沒有發現過中國或俄羅斯艦艇的活動。其中一名高級外交官說：「所謂中國和俄羅斯在那裡活動的說法根本不屬實。我看過情報，既沒有艦隻，也沒有潛艇。」

俄羅斯艦隊。 圖：翻攝自 X ChrisO_wiki

另一名北歐國家的外交官稱：「關於格陵蘭周邊海域遍佈俄羅斯和中國艦艇或潛艇的說法完全不符合事實。北極地區確實有艦艇活動，但那是在靠近俄羅斯一側。」

挪威外交大臣埃斯彭·巴爾特·艾德也否認了川普的說法，他在接受《挪威廣播公司》採訪時表示：「有關俄羅斯或中國在格陵蘭周邊有大量活動的說法並不準確。我們周邊地區確實存在活動，但在格陵蘭附近幾乎沒有什麼活動。」

格陵蘭位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。 圖 : 翻攝自Google 地圖

格陵蘭和丹麥官員補充稱，2018 年，丹麥在美國的壓力下否決了中國方面參與建設格陵蘭數座機場的計畫，此後中國對格陵蘭島的興趣明顯下降。一名格陵蘭商界高管層表示：「一直以來，美國都在逐步、持續地確保中國影響力從格陵蘭消失。」

關於俄羅斯的活動，艾德和一名北歐高級外交官均表示，俄羅斯潛艇主要在挪威附近活動，從位於俄羅斯柯拉半島的基地駛出，經巴倫支海航行。

《金融時報》稱，丹麥和格陵蘭島官員都表示，對與美國在北極安全領域加強合作持開放態度，尤其是在確保格陵蘭島、冰島和英國之間的所謂「GIUK缺口」水域安全方面。但丹麥和格陵蘭島官員始終強調，格陵蘭島是“『非賣品』。

丹麥首相弗雷澤里克森。 圖 : 翻攝自IC Photo

丹麥首相弗雷澤里克森 5 日警告稱，如果美國決定對北約盟國採取軍事行動，「一切都將終結」。格陵蘭自治議會全部五個政黨的領導人則在 9 日發表聯合聲明稱：「我們不想成為美國人，也不想成為丹麥人，我們想成為格陵蘭人。」

川普在 9 日的會議上宣稱：「無論他們願不願意，我們都將在格陵蘭島上做些什麼，因為如果我們不做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭。」

