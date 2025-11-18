川普講話發 「豬叫聲」又沙啞 稱為一事大吼火冒三丈

美國總統川普出現聲音沙啞，他爆料因為某個國家想重談貿易協定，讓他暴怒大吼。而關稅影響持續，美國就業報告、輝達財報將在本週出爐，市場籠罩著AI泡沫的擔憂，華爾街四大指數17日收盤全數下跌。

美國總統川普近日出現聲音沙啞問題，他透露是因某國家要求重談貿易協議而使他大聲咆哮所致。同時，全球市場正密切關注輝達即將發布的財報，但受到人工智慧泡沫疑慮影響，華爾街四大指數17日全數下跌，輝達股價也下滑1.9%。不僅日本軟銀，美國科技大亨提爾旗下避險基金亦已出清輝達股票，顯示市場對科技股的擔憂持續擴大。

川普在公開露面時聲音明顯沙啞，甚至發出類似「豬叫聲」的聲音，還伴隨著鼻塞症狀。針對此情況，川普表示：「我感覺很好，我吼了一些人，因為他們在某個和國家貿易有關的事情上很愚蠢，然後我把事情搞清楚了，但我對這些人真的火冒三丈。」雖然川普未具體指出是哪個國家想重談協議惹怒他，但他再次點名台灣。

川普說：「非常非常愚蠢的讓這門生意被台灣搶走，因為關稅，晶片會回來，晶片製造都會回來。」他堅信透過關稅施壓能讓晶片製造業回流美國，但目前美國最高法院正在審理這項關稅政策是否越權。

關稅影響持續，除了美國就業報告，輝達也將在本週公布財報，全球市場對此高度關注。美國投顧公司執行長Robert Conzo表示：「輝達在截至週五的30天內下跌了11%，我不確定現在是不是該對輝達以及其他科技股示警，這個領域現在非常強勁。」

AI科技正支撐著美國經濟，是否真有泡沫化隱憂，各大投顧公司看法分歧，市場屏息以待。

