川普證實將售沙國F-35戰機 外界憂改變區域軍力平衡
美軍F-35匿蹤戰機高速掠過天空，這是美方最先進的空軍戰力。美國總統川普17日在白宮會見世足相關官員時，被問到是否同意出售F-35給沙烏地阿拉伯，首度鬆口確認，強調沙國是重要盟友，也必須和美國一樣面對來自伊朗的威脅。
外界預期，軍售將成為沙國王儲沙爾曼18日造訪白宮與川普會談時的重要議題之一。
川普表示，「他們想買，他們一直是我們重要盟友，就像我們一樣必須正視伊朗局勢，我們已摧毀他們的核能力，是的我們會這麼做，我們將出售F-35戰機給沙國。」
這項軍售案傳出規模可能高達48架F-35，金額以數百億美元計，勢必強化沙國在波灣地區的空優實力，也將考驗美國一向維持以色列質量優勢的政策底線。
川普第2任期上路後，沙國承諾在能源、軍工、AI與基礎建設等領域，對美投資約6000億美元，如今再加上高階戰機軍售，顯示雙方關係在經歷哈紹吉命案風暴已快速回溫。
但在人權團體眼中，沙國王儲沙爾曼仍難擺脫哈紹吉命案陰影。2018年，他首度公開談到這起發生在土耳其伊斯坦堡沙國領事館內的謀殺案，他表示這是「無法被合理化的罪行」。
沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼當時表示，「這起事件令所有沙烏地阿拉伯人，特別是沙國公民感到無比痛心，我相信這起事件也令全球每個人都感到痛心，這是一起令人髮指的罪行，絕不能被容忍。」
如今在國際社會多數國家陸續與他重新往來之際，華府選擇推出F-35軍售與可能的防衛安排，被批評等同以軍火和投資換取政治洗白。
杜蘭大學政治學助理教授萊伯分析，「我認為川普政府在考慮沙國議題上更重視交易，就像川普總統第一個任期一樣，他們對人權議題並不重視，因此人權議題對兩國關係來說並不算是什麼阻礙。」
美沙關係在川普回鍋白宮後再次回到高度交易式的軌道。沙國尋求更明確的安全承諾，包括類似卡達的防衛協議、核能與防空合作；美國看重的是軍售訂單、能源穩定，與中東局勢中沙國作為關鍵樞紐的角色。
學者分析，在這樣的框架下，人權與民主議題幾乎已被排除在談判桌外。在地緣政治與龐大商機的雙重拉力下，這場F-35外交，恐怕也將成為川普第2任期中東政策最具爭議的關鍵一筆。
