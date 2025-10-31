川普證實川習會未談到台灣 我總統府：樂見美中交流

記者追問川習會是否談論台灣議題，美國總統川普回應，「沒有提到，台灣議題沒有提到，完全沒有討論到台灣。」

美國總統川普證實，睽違6年舉行的川習會中沒有談到台灣，中國外交部正式新聞稿中也未提及台灣；對此總統府重申，樂見美中領袖交流，而台美會保持密切聯繫。

總統府發言人郭雅慧回應，「很樂見像這樣能夠降低各種單邊行為對於區域所帶來的衝擊，持續來做一些降低風險的努力。我們（台美）彼此的溝通都是很順暢的，那未來也持續跟美國合作。」

廣告 廣告

其實這回川習會的美中官員陣容是以主管商務經貿為主。學者指出，美中會談未涉及台灣相當罕見，川習雙方或許希望聚焦貿易等迫切問題；不過川普預告明（2026）年4月訪中，接下來仍須審慎因應美中台三邊關係。

淡江大學國際事務與戰略所長李大中分析，「我覺得很有可能是華府方面提出不談台灣的要求，但是經過雙方幕僚先期的作業是同意的，那北京同意也是很罕見。美中還是戰略競爭，所以台灣議題在比重上可能沒有那麼高，但是不排除他把台灣議題拿來做運用。」

對於川習會沒有提及台灣，朝野立委也各有解讀。

國民黨立委賴士葆認為，「對台灣當然好事啦，因為一談的話，對台灣不會有太好的結果吧。」

民進黨立委王定宇則表示，「在川習會如果把台灣放在談判桌上，其實是違反長期以來台美的外交的鐵律。台灣不是拿來用來談判的，這對台灣來講，當然是一個正面的消息。」

至於川習會後，川普宣布美中談判已達成協議；而台美談判進度部分，領軍我方關稅談判團隊的行政院副院長鄭麗君30日表示，台美正在進行書面文件交換討論，預計APEC落幕後繼續溝通，若順利取得共識便可進入總結會商，達成最終協議。