川普證實川習會未談台灣！美對中關稅降至47% 明年4月啟程訪中

會後，川普迅速搭乘空軍一號返美。（翻攝自@RapidResponse47 X）

美國總統川普於韓國時間今（30日）上午在釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。這場歷時約1小時40分鐘的會談，是川普重返白宮以來的首趟亞洲行重頭戲，也是川習兩人自2019年日本G20峰會後，睽違6年的首次面對面會晤，而會談地點選在釜山金海國際機場旁的金海空軍基地。

綜合外媒報導，川普先稱讚習近平是「非常強硬的談判者」和「偉大領袖」，習近平則對川普在加薩停火協議及泰柬邊界和談的努力表達感謝。習強調，雖然中美在部分議題上不總是一致，但兩國領袖應「掌握方向、駕馭大局，讓中美關係這艘大船平穩前行」。

川普說，如果以1到10來打分數，這次會晤可以打12分。。（翻攝自@RapidResponse47 X）

會後，川普向媒體表示，雙方主要談到俄烏戰爭，美中將合作，努力尋求解決方案。川普也宣布，美國對中關稅將降至47%，「芬太尼關稅」從20%降至10%，中國會採取更強力措施，阻止製造芬太尼所需前驅化學品的流出。同時中國將開始大量採購美國大豆。並透露已在多項議題上達成共識，包括稀土出口與半導體晶片問題。他表示，「如果以1到10來打分數，這次會晤可以打12分。」

針對未來交流，川普透露將於明年4月出訪中國，而習近平也計畫「之後某個時候」回訪美國，可能造訪華府或佛州棕櫚灘。他強調，美中之間的貿易協議已達成共識，並可能很快簽署，且每年都將重新協商，但認為這項協議將持續長久。

會後，川普迅速搭乘空軍一號返美，他被媒體問及是否有談到台灣，川普明確回應「沒談到」。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

