川普證實已選定下一任聯準會主席 會否影響12月利率公告市場觀望

美國總統川普（Donald Trump）11月30日晚間向隨行記者證實，他已選定下一任聯準會（Fed）主席人選，並表示「很快就會正式宣布」。這項關鍵人事布局，正值美國民眾生活成本壓力持續攀升、房貸利率與日常開支居高不下之際，備受市場與選民高度關注。



據接近白宮的消息人士透露，目前最被看好的領先人選包括：川普首席經濟顧問凱文．哈塞特（Kevin Hassett）、現任聯準會理事克里斯多夫．沃勒（Christopher Waller）、前聯準會理事凱文．沃許（Kevin Warsh）。其中，凱文．哈塞特11月30日在福斯新聞《Fox & Friends Weekend》節目中公開表示，若獲川普提名接替現任主席傑羅姆．鮑爾（Jerome Powell），他「將很榮幸接受這份職務」。

正逢美國生活負擔問題成為政治焦點



現任聯準會主席鮑爾係川普於2017年親自提名，其主席任期預計至2026年5月屆滿。根據美國法律，總統可提前提名下任主席，並在參議院確認後於任期結束時正式接替。

這次聯準會主席遴選時機敏感，正逢美國生活負擔（affordability crisis）問題成為政治焦點。聯準會透過調整聯邦基金利率，直接影響房貸利率、信用卡利率、汽車貸款利率以及整體通貨膨脹走勢，對美國家庭財務負擔影響深遠。川普在2024年總統大選期間，曾多次以「恢復美國民眾生活可負擔性」作為核心競選承諾。



然而，2025年秋季多場州長與地方選舉結果顯示，民主黨候選人在維吉尼亞、紐約、紐澤西等高房價、高能源成本地區，成功將「生活成本危機」轉化為攻擊川普政府經濟政策的利器，批評其貿易關稅與財政政策加劇通膨壓力。

貝森特證實已親自面談5位潛在人選



美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）上周向媒體證實，自2025年勞動節以來，他已親自面談5位聯準會主席潛在人選，並已向川普提交最終推薦名單。貝森特強調，他希望下任聯準會主席是一位「向前看而非向後看」的決策者，暗示新領導團隊將更積極因應當前經濟挑戰。

自川普1月重返白宮以來，鮑爾與聯準會頻頻成為川普公開批評對象。川普多次指責聯準會降息步伐過慢，未能有效緩解民眾借貸成本與生活壓力。此類言論已明顯擴大白宮與聯準會之間的緊張關係，也讓市場密切關注川普是否會在下任主席領導下，進一步推動聯準會政策轉向更符合白宮經濟目標的方向。



