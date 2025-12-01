川普證實曾與委國總統通話：我不想評論這件事 「那就是一通電話」

美國近月加大對委內瑞拉施壓，一方面指控總統馬杜洛（Nicolas Maduro）涉入非法毒品交易，在加勒比海大規模部署軍力並多次打擊疑似載毒船隻；另一方面又持續以強硬言辭點名馬杜洛政權。根據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）證實，他曾與馬杜洛通話，但對談話內容不願多做說明。

川普週日搭乘「空軍一號」專機時被問到是否與馬杜洛交談，他只說，「我不想評論這件事。答案是肯定的。」川普表示，「那就是一通電話」，他不會形容這通電話是「進展良好」或「不順利」。馬杜洛及其政府高層目前尚未就這通電話發表評論。

