川普證實發起「絕對決心」 全程監控

記者廖子杰／綜合報導

美國總統川普3日召開記者會，證實對委內瑞拉發起「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）行動，並順利「抓獲」委國總統馬杜洛夫婦並押返紐約；預計於5日在紐約曼哈頓聯邦法院首次出庭，就販毒等相關罪行指控接受審判。

馬杜洛押返紐約 5日受審

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，川普是在國務卿盧比歐、國防部（戰爭部）部長赫格塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩上將陪同下，於美東時間3日上午（臺灣時間4日凌晨）在佛羅里達州海湖俱樂部召開記者會，宣布根據「掃蕩毒梟恐怖組織」名義，於稍早下令美軍對委國首都卡拉卡斯發動聯合突襲行動，在短時間內迅速逮獲馬杜洛夫婦；他除證實自己全程即時觀看行動過程，還讚許此次「跨國執法」任務，堪稱是美國歷史上「最令人震驚、展現優異軍力與傑出效能的行動之一」。

對此，凱恩上將則接續說明行動細節，證實美軍從多處基地出動F-22、F-35匿蹤戰機，以及E-2空中預警機、B-1轟炸機和無人機等逾150架各型軍機，透過密切協調，迅速癱瘓委國雷達與防空系統，隨後掩護第160特戰航空團直升機隊，搭載「三角洲」特戰部隊與美緝毒局（DEA）幹員，深入卡拉卡斯目標區，在短短數分鐘內完成突襲與緝捕行動。他除肯定行動成功關鍵，有賴於事前長達數月的縝密情蒐與反覆演練，更強調全球僅有美軍具備「精準執行如此複雜任務的戰力」。

美將暫時承擔委國「治理」工作

報導還說，川普在記者會上表示，馬杜洛已被押往美國，後續將針對涉嫌跨國販毒與「毒品恐怖主義」等指控，接受聯邦法院審判；他也宣布，美國政府將暫時承擔委國「治理」工作，並與委國副總統進行接觸，確保政權獲得安全、適當且審慎交接；此外還透露將允許美石油公司進入當地，協助修復嚴重破損的基礎建設與石油設施，開採豐富原油資源，「為這個國家創造收益」，實現和平、自由與正義。

川普與赫格塞斯（左）等國安高層官員，在戰情室即時觀看美軍執行行動過程。（達志影像／美聯社）

川普3日舉行記者會，證實下令美軍發起「絕對決心」行動，突襲委內瑞拉緝捕總統馬杜洛夫婦赴美受審。（達志影像／路透社）