川普證實美伊談判中！開戰日緩兵：不談就等著瞧

川普證實暫緩「對伊行動」，「伊朗正在跟我們談，我們看看能否達成協議，否則就等著瞧。」 圖：路透社／達志影像

[Newtalk新聞] 美媒日前披露美國總統川普可能在今（1）日攻打伊朗，但據最新消息，川普在受訪時親口證實：「伊朗正在跟我們談，我們看看能否達成協議，否則就等著瞧。」與此同時，伊朗革命衛隊（IRGC）也宣布於昨（31）日與今日在荷姆茲海峽舉行實彈射擊演習。

伊朗最高國家安全委員會主席賈尼（Ali Larijani）日前才剛低調密訪莫斯科，與俄羅斯總統普丁舉行了長達數小時的閉門會談；他昨日也向《法新社》證實，儘管外界媒體渲染「戰爭一觸即發」，但近期安排的結構性談判其實「有所進展」。

而川普隨後在《福斯新聞》上親口證實：「伊朗正在跟我們談，我們看看能否達成協議，否則就等著瞧。」他在訪談中一邊暗示談判期限，另一方面則表示，基於安全理由，他不會將任何潛在的軍事打擊計畫告知該區域的盟友，「如果我告訴他們，幾乎就跟告訴媒體一樣糟，甚至可能更糟。」

去年 6 月遭美軍 B-2 轟炸機重創的納坦茲與伊斯法罕設施，屋頂修復工程已悄然完工。 圖：翻攝自 X

儘管雙方關係看似和緩，但川普也透露，目前有一支大型艦隊正在前往中東。《彭博社》也披露伊朗相關消息指出，鄰近伊朗關鍵核設施納坦茲（Natanz）的「十字鎬山」挖掘工程正在加速擴大，疑似在建設新一代深層地下核設施，引起外界擔憂。就連去年 6 月遭美軍 B-2 轟炸機重創的納坦茲與伊斯法罕設施，屋頂修復工程已悄然完工，讓外界擔憂，在國際原子能總署（IAEA）無法監測的情況下，伊朗是否會悄悄採取極端核武來應對美方打擊，造成嚴重傷亡。

為了反擊美軍的航艦逼壓，伊朗革命衛隊（IRGC）也宣布於 1 月 31 日至 2 月 1 日在荷姆茲海峽舉行實彈射擊演習。伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）更發出強硬警告，稱部隊已處於「全面防禦狀態」，若遭攻擊將立即飛彈反擊美軍基地與以色列。美軍中央司令部則回擊強硬，強調絕不容忍任何「不安全且不專業」的挑釁行為。

