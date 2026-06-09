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美國總統川普週二證實，一架美軍阿帕契（Apache）直升機在荷姆茲海峽遭伊朗擊落，所幸兩名飛行員已獲救且傷勢穩定。川普強調美方必須對此攻擊做出回應，此舉恐讓原本就緊張的中東局勢與和平談判再添變數。

根據路透社（Reuters）報導，美國總統川普透過社群媒體表示，一架美軍阿帕契（Apache）直升機在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）執行巡邏任務時，遭到伊朗發射的自殺式無人機擊落。川普隨後向《華爾街日報》（WSJ）表示，雖然兩名飛行員平安無事，但美國「有必要」對這起攻擊行動做出回應。

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美軍中央司令部證實，這架直升機於週二凌晨在阿曼海岸附近墜海，隨後由美軍無人艇在兩小時內救出兩名機組人員。儘管川普對外宣稱飛行員狀況良好，但軍方評估則較為謹慎，僅表示傷勢穩定。對此，伊朗外交部長 Abbas Araqchi 雖未直接承認擊落直升機，但警告外國軍隊應離開該區域以避免捲入衝突；伊朗軍方消息人士則否認過去24小時內有任何攻擊行動。

這起事件發生之際，中東戰火正持續延燒。以色列軍方同日對黎巴嫩南部港口城市泰爾（Tyre）發動猛烈空襲，造成至少8人死亡，是當地自3月開戰以來最慘重的傷亡。川普先前曾警告以色列總理 Netanyahu 應謹慎行事，避免與伊朗全面開戰，但隨著直升機遭擊落與荷姆茲海峽航道持續受阻，美伊之間脆弱的停火協議恐面臨瓦解危機。

原文出處：川普證實美軍直升機遭伊朗擊落！荷姆茲海峽局勢升溫美方揚言反擊

本文由AI協作，經編輯審核後發布