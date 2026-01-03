川普證實美軍空襲委內瑞拉 稱馬杜洛夫婦被捕並帶離出境

美國總統川普(Donald Trump)今天(3日)凌晨在社群媒體「真實社群」(Truth Social)上發文證實美軍對委內瑞拉發動軍事行動，並宣稱該國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)和他的夫人已遭「逮捕並送往國外」。

根據美國哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，川普寫道：「美國已成功對委內瑞拉及其領導人執行了大規模打擊行動。」他並表示將於美東時間上午11時(台灣時間4日凌晨0時)舉行記者會公布更多細節。

委內瑞拉境內多處地點今天稍早傳出爆炸，目擊者表示曾聽到飛機飛過的轟鳴聲。隨後有美國官員透露，川普下令對委國境內包括軍事設施在內的目標進行打擊。

委內瑞拉政府稍早發表聲明譴責美國對其進行「嚴重軍事侵略」，並宣布全國進入緊急狀態。(編輯：陳士廉)